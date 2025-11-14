È iniziato ad Adelaide (Australia) il Mondiale 2025 di beach volley e l’Italia parte con il piede giusto. Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth hanno vinto il match d’esordio nel loro girone, imponendosi 2-0 sulle canadesi Monkhouse/Belanger: una prova solida che conferma le ambizioni azzurre in questo torneo iridato. Nel tabellone maschile debutto impeccabile per i campioni olimpici Mol/Sørum, subito dominanti con un chiaro 2-0 su Hannibal/Llambías nel girone A. La Norvegia ribadisce così il proprio ruolo di riferimento mondiale. Nella stessa Pool A arriva anche il successo convincente degli svizzeri Krattiger/Dillier, che vincono il derby contro Heidrich/Jordan. Partenza autoritaria anche nella Pool B: gli olandesi Boermans/de Groot, teste di serie n°1, superano senza problemi gli australiani Ryan/Schubert, mentre i norvegesi Mol H./Berntsen prevalgono nello “scontro di famiglia” contro Mol M./Mol, facendo valere muro, ritmo e solidità. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti, risultati e highlights dal Mondiale di Adelaide! #BeachVolley #MondialeBeachVolley2025 #Adelaide2025 #GottardiOrsiToth #ItaliaBeachVolley #Volleyball #BeachVolleyball #FIVB #MolSorum #BoermansDeGroot #KrattigerDillier #Sport #OASport