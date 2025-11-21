A che ora le qualifiche di F1 su TV8, GP Las Vegas 2025: programma in chiaro

Domani, sabato 22 novembre, dalle ore 5.00 alle ore 6.00 italiane, andranno in scena le qualifiche del GP di Las Vegas, ventiduesima tappa del Mondiale 2025 di F1. Il terzultimo weekend della F1 vedrà le ultime prove libere e le qualifiche sullo Strip Circuit, dove si deciderà il poleman.

L’attesa dei tifosi italiani è tutta per le Ferrari del britannico Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc, che proveranno a battere le McLaren ed il neerlandese Max Verstappen. Differita alle ore 14.00 delle sole qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Per il resto le qualifiche del terzultimo fine settimana di gara della F1, il GP di Las Vegas, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP LAS VEGAS F1 2025

Sabato 22 novembre

1.30-2.30 F1, GP Las Vegas: prove libere 3 – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW

5.00-6.00 F1, GP Las Vegas: qualifiche – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, differita ore 14.00 TV8 HD, tv8.it

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, differita ore 14.00 in chiaro su TV8 HD (solo qualifiche).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita ore 14.00 gratuita su tv8.it (solo qualifiche).

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 22 novembre

14.00-15.00 F1, GP Las Vegas: qualifiche – Differita TV8 HD, tv8.it