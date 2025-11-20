F1, George Russell: “McLaren dovrebbe fare più fatica a Las Vegas, mi aspetto una Red Bull forte”

George Russell è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa piloti andata in scena oggi alla vigilia del weekend del Gran Premio di Las Vegas 2025, terzultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes va considerato uno dei favoriti della vigilia, avendo trionfato un anno fa sulla Strip e potendo contare su una W16 che dovrebbe adattarsi molto bene al circuito cittadino statunitense.

“L’anno scorso fu una grande gara per noi. La macchina si è sicuramente comportata molto bene in queste condizioni più fresche, ma dobbiamo anche essere realistici: il successo del 2024 non significa che si avrà successo anche l’anno dopo. In questa stagione abbiamo vinto a Singapore mentre nel 2024 avevamo fatto una gara terribile lì, quindi non significa che sarà lo stesso anche questo fine settimana. Penso che anche squadre come la Red Bull abbiano fatto grandi miglioramenti con la configurazione a basso carico aerodinamico. Hanno vinto a Monza, hanno vinto a Baku. Quindi mi aspetto che anche loro siano forti“, dichiara Russell.

“L’obiettivo di tutti è quello di realizzare una vettura performante per una stagione di 24 gare. L’anno scorso avevamo una vettura eccezionalmente performante in quelle condizioni più fresche, e credo che sia per questo che come squadra abbiamo ottenuto più vittorie ma eravamo più lontani in classifica. L’anno scorso siamo arrivati ​​quarti nel Mondiale costruttori, mentre adesso stiamo lottando per il secondo posto. Quindi abbiamo una vettura più performante in un range maggiore di circuiti, ma questo potrebbe significare che non saremo altrettanto competitivi qui“, prosegue il 27enne nativo di King’s Lynn.

Sulla lotta con Red Bull e Ferrari per il secondo posto nel Mondiale costruttori: “Le cose cambiano molto in fretta. Ad esempio se ottieni un buon risultato di squadra facendo magari una doppietta, la situazione in classifica può cambiare in un attimo. Siamo ripartiti dopo Austin e Città del Messico in cui non avevamo effettuato una buona prestazione. Ma poi in Brasile abbiamo raccolto un sacco di punti come squadra. Quindi, ancora una volta, non adagiamoci sugli allori e affrontiamo gara per gara. Ovviamente il nostro obiettivo è arrivare secondi, ma vogliamo anche vincere di nuovo questa stagione. Credo che queste prossime due gare siano l’occasione migliore“.

Sui possibili valori in campo a Las Vegas: “Se escludessi Mercedes dall’equazione e provassi a indovinare chi vincerà questo fine settimana, credo che questo sarebbe un circuito in cui la McLaren farà più fatica del solito. Pensiamo alla loro prestazione in Canada e a Baku, le uniche volte in cui non sono saliti sul podio. Questo circuito ha alcune caratteristiche simili a quelle piste: il freddo, il tipo di asfalto, le gomme C5. E ovviamente il basso carico aerodinamico: Baku è uguale a Las Vegas. Ma sai, ci sono sempre queste sorprese. Penso che ora sia così combattuta in Q3 tra così tante squadre. Se riesci a fare un giro magico e a partire in pole position, l’intero weekend cambia. Quindi loro saranno lì più o meno, ma penso che la Red Bull abbia forse maggiori possibilità“.