F1 in tv, GP Las Vegas 2025: orari prove libere, programma, streaming

Domani, venerdì 21 novembre, prende il via il fine-settimana del GP di Las Vegas, terzultima tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dello Stato del Nevada, assisteremo a un day-1 particolarmente intenso nel quale le squadre e i piloti dovranno trovare nel più breve tempo possibile la quadra sugli assetti. Due le sessioni di prove libere previste: dalle 01.30 la FP1 e dalle 05.00 italiane la FP2.

Le Ferrari saranno osservati speciali. Dopo quanto accaduto a Interlagos, con lo sconfortante zero al termine della domenica brasiliana, la scuderia di Maranello spera di avere un rendimento diverso in questo week end. La SF-25 è macchina imprevedibile, nel bene e nel male. Charles Leclerc e Lewis Hamilton si augurano di avere una possibilità.

Per la vittoria dovrebbe essere un discorso riservato alle McLaren e alla Red Bull di Max Verstappen. Lando Norris, grazie allo strepitoso rendimento in Brasile, ha allungato decisamente in classifica generale nei confronti del compagno di squadra, Oscar Piastri. Max, in tutto questo, vorrà recitare il ruolo del terzo incomodo. Attenzione alle Mercedes con George Russell e Kimi Antonelli che potrebbero stupire.

La prima giornata di prove libere del GP di Las Vegas, terzultimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213) per l’intera programmazione; in streaming su SkyGo e su NOW. Non è prevista la trasmissione in chiaro su TV8 di questo venerdì. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 IN TV

Venerdì 21 novembre (orari italiani)

PROGRAMMA GP LAS VEGAS F1 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

F1 SU TV8

Venerdì 21 novembre

Non è prevista la copertura televisiva e in streaming delle prove libere su questo canale.