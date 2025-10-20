WTA Tokyo 2025, Muchova, Joint e Kessler guadagnano il pass per gli ottavi

Sei incontri di primo turno caratterizzano il programma della giornata inaugurale del torneo WTA 500 di Tokyo. Passano il turno e guadagnano il pass per gli ottavi di finale la ceca Karolina Muchova, testa di serie numero otto, l’australiana Maya Joint e la statunitense Mc Cartney Kessler.

Esordio sul velluto per Karolina Muchova. La giocatrice ceca, testa di serie numero otto, approfitta infatti del ritiro della connazionale Marketa Vondrousova che getta la spugna dopo aver perso il primo set per 6-2. La tedesca Eva Lys, numero 44 del ranking WTA, liquida la britannica Katie Boulter con un perentorio 6-2 6-1 in un’ora e tredici minuti. Decisamente più sofferto il successo ottenuto da Varvara Gracheva. La francese, proveniente dalle qualificazioni, rimonta la cinese Xinyu Wang, numero 62 del ranking, 4-6 6-3 6-4 in due ore e sedici minuti.

Nell’incontro più combattuto di giornata la statunitense McCartney Kessler, recupera un set di svantaggio, esce alla distanza e supera 3-6 7-5 6-3 la spagnola Cristina Bucsa in due ore e ventisei minuti. L’americana risolve il match a proprio favore con un parziale di sei giochi consecutivi tra secondo e terzo set.

Si salva da una situazione complicata Maya Joint. L’australiana doma la svizzera Viktorija Golubic 1-6 7-6(5) 6-2 in due ore e diciannove minuti dopo essere stata in svantaggio di un set e un break. La russa Anna Kalinskaya travolge 6-3 6-1 l’olandese Suzan Lamens in un’ora e dieci minuti.