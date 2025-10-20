WTA Finals 2025, Jasmine Paolini sarà in quarta fascia nel sorteggio dopo la rinuncia al 500 di Tokyo

Dopo aver completato la rincorsa ai danni della russa Mirra Andreeva, diventando settima nella Race, Jasmine Paolini, certa della qualificazione alle WTA Finals, ha comprensibilmente dato forfait al 500 di Tokyo, in Giappone, che scatta quest’oggi, per recuperare e preparare al meglio l’ultimo torneo stagionale.

L’azzurra, infatti, dovrà affrontare le Finals di Riad, in Arabia Saudita, come peraltro accaduto già lo scorso anno, giocando sia in singolare che in doppio, dovendo scendere in campo tutti i giorni in maniera alternata tra singolare e doppio durante i sei giorni della prima fase a gironi (1-6 novembre).

Dunque sarà fondamentale per l’azzurra sperare anche in un buon sorteggio: se da una parte la coppia Errani/Paolini sarà certamente in prima fascia nel torneo di doppio, l’azzurra sarà aritmeticamente in quarta fascia in singolare dopo la rinuncia a Tokyo (al netto di rinunce dell’ultimo minuto).

Nel torneo nipponico, invece, la kazaka Elena Rybakina non soltanto avrà l’occasione di qualificarsi alle Finals giungendo in semifinale (e scavalcando in un colpo solo sia Andreeva che Paolini), ma anche di portarsi in terza fascia, dato che in caso di approdo in finale scavalcherebbe anche la statunitense Madison Keys.