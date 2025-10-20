Adriano Panatta valuta la vittoria di Sinner a Riad: “Sono esibizioni che hanno un valore limitato”

Adriano Panatta, nel corso della Domenica Sportiva in onda su Rai 2 HD, ha valutato la prestazione di Jannik Sinner nel torneo/esibizione “Six Kings Slam” che ha avuto lungo a Riad (Arabia Saudita). Un evento in cui Sinner, sconfiggendo nell’atto conclusivo lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha incassato la bellezza di sei milioni di dollari, considerando il gettone di presenza e per l’appunto l’affermazione assoluta.

Una partita senza storia in cui Jannik, anche in maniera sorprendente, ha dominato la scena, infliggendo un pesante 6-2 6-4 al n.1 del mondo. Tuttavia, Panatta tende un po’ a ridimensionare quanto si sia visto sul veloce indoor saudita: “Non voglio fare il bastian contrario, ma queste esibizioni hanno un valore limitato, sia tecnicamente che emotivamente perché io non ho mai visto Sinner sorridere così tante volte durante un match“, ha dichiarato ironicamente l’ex campione nostrano.

“Io ne ho fatte di esibizioni così quando giocavo – e parliamo dell’altro secolo – e so quanto poco valgono. Sinner comunque ha fatto un ottimo match contro Alcaraz, ha servito e giocato molto bene, molto meglio dello spagnolo“, ha sottolineato Panatta.

Entrando più nei dettagli tecnici dell’azzurro: “Per quanto riguarda il servizio, si vede che ci ha lavorato tanto e ha fatto molti progressi ma, ripeto, questi match non hanno valore. È un buon segno vedere Jannik così sereno e in ottima salute. L’ho visto molto solido ed è vero che contro di lui sembra una partita a ping-pong, è spaventoso quando gioca così. Io non sarei mai stato capace di giocare così come gioca lui. Jannik è un campione solido, ha una solidità che non ho mai visto a nessuno negli ultimi 20 anni“.

E quindi si attendono le partite ufficiali: “Ora voglio vedere le sfide con Alcaraz a Parigi (indoor), se andranno, e soprattutto alle ATP Finals: quelle sì che saranno partite vere“. In conclusione, un pensiero a quanto di buono stia facendo il gruppo tricolore della racchetta: “Musetti è vicinissimo alla qualificazione per Torino e sarebbe un qualcosa di storico avere due italiani nel Master di fine anno. C’è anche Jasmine Paolini nelle Finals femminili a Riad. Il nostro movimento, in questo momento, è di gran lunga il migliore al mondo“.