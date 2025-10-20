Ranking WTA (20 ottobre 2025): Jasmine Paolini sale al n.6 del mondo! Sabalenka regina

Ci sono alcuni aggiornamenti nella classifica mondiale del tennis femminile. La bielorussa Aryna Sabalenka comanda sempre la graduatoria e si prepara per essere al top in vista delle WTA Finals. La n.1 del ranking, dopo essere stata sconfitta nel 1000 di Wuhan da Jessica Pegula, ha voglia di riaffermare il suo status di riferimento nel massimo circuito internazionale.

La 27enne nativa di Minsk guida le fila con 10390 punti a precedere la polacca Iga Swiatek (8703) e l’americana Coco Gauff (7863). Seguono altre due statunitensi, ovvero Amanda Anisimova (5914) e Pegula (5183), e l’azzurra Jasmine Paolini. La toscana, coi suoi 4525 punti, viene dalle semifinali raggiunte a Ningbo che le hanno permesso di staccare anche il biglietto per le Finals in Arabia Saudita.

Un grande traguardo per Paolini, motivata a far bene in quel contesto, dovendo gestire anche l’impegno nel doppio con Sara Errani esattamente come fatto l’anno passato. Alle sue spalle c’è la kazaka Elena Rybakina, che si è imposta nella citata Ningbo e ha guadagnato due posti rispetto all’ultimo update come Jasmine (4505). A completare il quadro in top-10 ci sono l’americana Madison Keys (4395), la russa Mirra Andreeva (4319), che ha perso 3 posti rispetto alla scorsa settimana, e l’altra russa Ekaterina Alexandrova (3375).

RANKING WTA (TOP-10)

Lunedì 20 ottobre

1. Aryna Sabalenka 10390

2. Iga Swiatek 8703

3. Coco Gauff 7863

4. Amanda Anisimova 5914

5. Jessica Pegula 5183

6. Jasmine Paolini 4525

7. Elena Rybakina 4505

8. Madison Keys 4395

9. Mirra Andreeva 4319

10. Ekaterina Alexandrova 3375

Parlando delle altre giocatrici italiane, il quadro è molto meno allegro. Troviamo Lucia Bronzetti sempre nel ruolo di n.2 d’Italia (n.91) a precedere la marchigiana Elisabetta Cocciaretto (n.95). Permane il dato di solo tre azzurre nella top-100, considerando Nuria Brancaccio n.151, la più vicina al gruppo di giocatrici citato.

TOP-10 ITALIANE

Lunedì 20 ottobre

6. Jasmine Paolini 4525

91. Lucia Bronzetti 828

95. Elisabetta Cocciaretto 783

151. Nuria Brancaccio 491

152. Lucrezia Stefanini 490

210. Camilla Rosatello 348

212. Silvia Ambrosio 346

218. Tyra Caterina Grant 336

255. Jessica Pieri 281

269. Nicola Fossa Huergo 258