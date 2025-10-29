WTA Chennai 2025, Lucia Bronzetti perde la maratona con Kawa ed esce al primo turno

Continua il momento non positivo di Lucia Bronzetti. Nell’incontro valevole per il primo turno del torneo WTA di Chennai Katarzyna Kawa supera l’azzurra 6-7(9) 6-0 6-2 in due ore e quarantanove minuti. Negli ottavi di finale la giocatrice polacca affronterà la giovane russa Polina Iatcenko.

La polacca, dopo aver annullato quattro palle break, sigla l’1-0 grazie al servizio vincente, l’azzurra impatta a 15 per l’1-1, ma la sua rivale salva altre tre opportunità prima di siglare il 2-1. In un lungo sesto gioco è l’italiana ad annullare due palle del 2-4 per poi siglare il 3-3. Si prosegue nel rispetto dei turni di battuta fino all’undicesimo gioco quando la numero 105 WTA alla terza opportunità, l’undicesima complessiva, sfrutta l’errore di rovescio della rivale per il break del 6-5, ma non capitalizza il vantaggio e cede il servizio per il 6-6. Un tie-break che si rivela un’autentica fiera dell’errore premia Bronzetti che, alla quarta palla set, sfrutta l’errore di rovescio della rivale per il decisivo 11-9.

La polacca apre le ostilità con il break dell’1-0, allunga sul 2-0, dopo aver annullato l’opportunità dell’1-1, e a zero strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 3-0. La numero 126 del ranking WTA continua la sua marcia inarrestabile a suon di colpi vincenti e travolge la rivale con un perentorio 6-0 sancito dall’ennesimo diritto vincente.

La romagnola inizia il parziale decisivo con il servizio dell’1-0, la sua avversaria timbra, ai vantaggi l’1-1 e rompe l’equilibrio con il break del 2-1. La giocatrice polacca allunga sul 3-1 capitalizzando l’errore di rovescio dell’italiana, continua a spingere e firma il secondo break per dilagare sul 4-1. La testa di serie numero cinque recupera uno dei servizi persi con il 4-2 ottenuto a zero, cede però nuovamente il servizio dopo aver condotto 40-0 e consegna il 5-2 alla rivale. Kawa mantiene la calma, rimonta da 0-30 e fissa il definitivo 6-2 con l’accelerazione di rovescio.

Bronzetti chiude la sua prestazione con due ace, quattro doppi falli e il sessantasette per cento di prime. L’azzurra paga dazio alla percentuale di punti vinti sulla seconda, 46% contro il 57% della rivale, e concretizza solo due delle quindici palle break a propria disposizione. Il computo complessivo dei punti premia Kawa per 116 a 97.