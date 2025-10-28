Carlos Alcaraz non si spiega la sconfitta: “Sono molto deluso dal livello di gioco espresso”

Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha parlato in conferenza stampa (fonte: puntodebreak.com) dopo l’inattesa sconfitta subita per mano del britannico Cameron Norrie nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi: l’iberico è stato pesantemente autocritico dopo la brutta prestazione odierna, condita con ben 54 errori gratuiti.

Le impressioni in campo dello spagnolo: “Oggi non mi sentivo bene. Ho commesso molti errori. Ho giocato senza buone sensazioni, non ho avuto feeling con la palla in nessun momento. Inoltre, penso anche che Norrie abbia giocato ad un livello molto alto, è stata una partita molto solida per lui. Non so come spiegarlo, onestamente. Mi sono allenato molto qui e mi sentivo benissimo, mi muovevo bene in campo, colpivo la palla in modo fenomenale. Le mie idee erano chiare, i miei obiettivi erano nitidi“.

Già la frazione inaugurale, comunque vinta, non aveva destato buone sensazioni: “Anche nel primo set, nonostante l’avessi vinto, sentivo di poter fare molto di più di quanto stessi facendo. Ho cercato di fare meglio nel secondo set, ma il risultato è stato diametralmente opposto: mi sentivo ancora peggio. Penso di dover dare tutto il merito del mondo anche a Cameron Norrie, perché sento che non mi ha permesso di rientrare in partita. Ho avuto un paio di palle break nel terzo set, che avrebbero potuto essere di grande aiuto per me. Sono molto deluso dal livello di gioco espresso oggi“.

Ora il mirino dello spagnolo si sposta inevitabilmente sulle ATP Finals e sulla Coppa Davis: “Cercherò di prepararmi nel miglior modo possibile. Prima c’è Torino, poi la Coppa Davis: quelli che verranno sono tornei davvero importanti. Ora voglio solo tornare a casa ed analizzare cosa devo fare. Certo, mi allenerò e mi preparerò, e cercherò di assicurarmi che una cosa del genere non accada di nuovo“.

L’iberico non si spiega le ragioni della controprestazione odierna: “Non lo so, sono arrivato qui sentendomi molto bene, con molta energia. Sono arrivato qui pensando di poter ottenere buoni risultati, perché avevo giocato ad un ottimo livello. Questo è il miglior anno della mia carriera in termini di risultati a fine stagione. Ne ho parlato con altri giocatori e con la mia squadra, mi sento molto bene. In altre stagioni mi sentivo esausto, stanco fisicamente e mentalmente, ma quest’anno mi sentivo molto bene“.

Non ha pagato la scelta di saltare il Masters 1000 in Cina: “Ho saltato Shanghai, sono a casa da diversi giorni, mi sono concesso il lusso di rilassarmi, riposare e ricaricare le batterie, quindi non riesco a spiegare cosa sia successo qui. È un torneo in cui è molto difficile per me giocare bene, ma sono convinto che troverò un modo per aggirare l’ostacolo e che finirò per giocare ad alto livello anche qui, in futuro“.

Lo spagnolo vuole dimenticare in fretta quanto accaduto questa sera: “Quella di oggi è una partita che non guarderò più, cercherò di dimenticarla. Ho mostrato una pessima strategia di gioco per un campo così lento, è una delle peggiori partite dell’anno. Ci sono partite da cui imparare, ma non trarrò conclusioni definitive da questa“.