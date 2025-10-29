Quando giocano Errani/Paolini alle WTA Finals? Definito l’esordio: data, avversarie, orario, tv, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini si presenteranno da teste di serie numero 1 per il torneo di doppio alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie del mondo. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incominceranno il proprio cammino sul cemento di Riad (Arabia Saudita) fronteggiando il binomio composto dalla statunitense Asia Muhammad e dall’olandese Demi Schuurs, teste di serie numero 8 del seeding.

Le azzurre esordiranno nella giornata di sabato 1° novembre, alle ore 13.30 italiane (in Medio Oriente sono un paio di ore avanti rispetto a noi). Sarà proprio il match di apertura dell’evento, saranno le nostre portacolori a inaugurare il programma e ad andare a caccia di un risultato importante in ottica qualificazione alle semifinali. Nel gruppo figurano anche Kudermetova/Mertens e Hsieh/Ostapenko, solo le prime due coppie passeranno il turno.

Le nostre portacolori non giocano insieme dal 5 ottobre, quando vinsero il WTA 1000 di Pechino sconfiggendo Stollar/Kato in finale. In seguito rinunciarono al WTA 1000 di Wuhan, per permettere a Paolini di concentrarsi sul singolare e sulla qualificazione alle WTA Finals anche in quell’ambito (missione riuscita, la toscana affronterà la bielorussa Aryna Sabalenka nella giornata di domenica).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Muhammad/Schuurs, incontro valido per la fase a gironi delle WTA Finals. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky (palinsesto dettagliato da definire) e su Supertennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Riad sono due ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-MUHAMMAD-SCHUURS, WTA FINALS

Sabato 1° novembre

Ore 13.30 Sara Errani/Jasmine Paolini vs Asia Muhammad/Demi Schuurs

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-MUHAMMAD-SCHUURS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; canali Sky (palinsesto dettagliato da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.