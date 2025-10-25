WEC, Cannizzo: “Avremmo firmato per arrivare in finale in questa condizione”

Ferdinando Cannizzo, responsabile dello sviluppo delle vetture Endurance Ferrari, guarda con ottimismo alla finale del FIA World Endurance Championship che si terrà in Bahrain tra due settimane. Il marchio di Maranello è al comando della classifica assoluta tra i piloti e tra i costruttori, il brand tricolore non ha mai primeggiato nella serie globale all’interno della classe regina.

L’ingegnere ha dichiarato ai media presenti al Mugello per le Finali Mondiali Ferrari, tra cui OA Sport. “Prima dell’inizio della stagione, avremmo firmato per arrivare in finale in questa condizione. Dobbiamo essere ora pronti e preparati per quello che accadrà. Credo che la Porsche possa essere più competitiva della Cadillac in Bahrain, ma dobbiamo attendere di scendere in pista per scoprirlo. Stiamo in ogni caso cercando e preparando tutti gli scenari possibili per fronteggiare qualsiasi situazione. Il Bahrain non è una delle nostre piste più favorevoli anche se senza dubbio la 499P è più competitiva rispetto a Fuji o San Paolo”.

Cannizzo conferma la chance di effettuare dei giochi di squadra per la finale. “Certamente si, abbiamo tre vetture e dobbiamo giocarci le nostre chance. Il discorso vale per i costruttori e per i piloti, abbiamo due equipaggi in contesa e faremo in modo di portare a casa tutti e due i campionati previsti”.

Non ci saranno dei ‘Joker’ per la Ferrari 499P durante l’inverno, la conferma di una situazione che era già nota è arrivata quest’oggi. “Dopo le prime due stagioni abbiamo raccolto tante informazioni ed abbiamo capito che potevamo estrarre ancora qualcosa della 499P. Questo ci ha dato una grandissima spinta per progredire e durante l’inverno abbiamo lavorato tantissimo per perfezionarci. Gli altri si sono avvicinati molto e lo sviluppo diventa difficile e contemporaneamente il margine per migliorare si riduce. Per il momento non abbiamo in programma dei Joker per il 2026, vedremo poi”.

Il responsabile dello sviluppo delle vetture Endurance Ferrari ha speso una parola anche per la 296 GT3 che potrebbe ottenere in Bahrain il titolo LMGT3 nel Mondiale con François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera. “La 296 ha fatto bene nel FIA WEC, è un peccato aver perso qualche vittoria per qualche decisione discutibile della direzione gara. Bisogna rispettare i provvedimenti anche se a volte ci sono delle cose che possiamo dire. Abbiamo vinto la Petit Le Mans in GTD ed abbiamo avuto altri successi”.

La 296 GT3 che ha già vinto dal 2023 ad oggi oltre cento competizioni lascerà spazio nel FIA WEC e negli altri campionati alla Ferrari 296 GT3 EVO. Il debutto avverrà a Daytona a fine gennaio 2026 con la tradizionale 24 Ore valida per l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship