MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo della Sprint in Malesia: Aldeguer penalizzato, cambia il podio

La Sprint Race del Gran Premio della Malesia 2025, ventesimo appuntamento del Motomondiale si è chiusa con la vittoria di Francesco Bagnaia, al termine di una gara perfetta condotta in testa dall’inizio alla fine. Dietro il centauro azzurro si è piazzato Alex Marquez che ha blindato così la seconda posizione nella classifica piloti dietro al fratello Marc campione del mondo.

Sul gradino più basso del podio è salito Fermin Aldeguer ma la gioia del rookie spagnolo è durata solo poche ore. Al termine della gara il pilota del Team Gresini era stato indagato a causa della pressione gomme e poco fa è arrivata la sanzione da parte dei commissari. Penalità di otto secondi per l’iberico che, dal terzo posto, scivola addirittura in settima posizione, dietro a Bezzecchi che sale sesto.

Sul podio sale quindi Pedro Acosta, sorpassato proprio da Aldeguer negli ultimi giri della Sprint Race di Sepang. Lo spagnolo del Team Gresini deve rinunciare al podio ma conserva il titolo di rookie dell’anno, a conferma di una stagione più che positiva.

ORDINE DI ARRIVO AGGIORNATO SPRINT RACE GP MALESIA 2025

1 12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’53.725 167.1

2 9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’55.984 166.8 2.259

3 6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’58.880 166.4 5.155

4 5 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’00.266 166.2 6.541

5 4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’02.193 165.9 8.468

6 3 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’03.957 165.7 10.232

7 7 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’56.863 166.7 3.138

8 2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 20’06.352 165.4 12.627

9 1 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’06.699 165.3 12.974

10 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’08.240 165.1 14.515

11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’08.649 165.1 14.924

12 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’09.119 165.0 15.394

13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’09.186 165.0 15.461

14 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’11.326 164.7 17.601

15 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’11.446 164.7 17.721

16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’11.973 164.6 18.248

17 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 20’16.123 164.0 22.398

18 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’16.203 164.0 22.478

19 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 20’19.137 163.6 25.412

20 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’19.799 163.5 26.074

Non classificati

10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 14’05.398 165.2 3 laps

88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 10’08.186 164.0 5 laps

36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 10’41.569 155.5 5 laps