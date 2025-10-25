WEC, Ferrari guarda alla finale in Bahrain: “Obiettivo primario vincere il campionato costruttori”

Manca sempre meno alla 8h del Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship 2025. Ferrari è attualmente al comando della classifica costruttori e della graduatoria piloti con l’equipaggio n. 51 di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado.

La squadra citata ha primeggiato nella 6h di Imola e nella 6h di Spa prima di ottenere il podio nella 24h Le Mans. Ferrari insegue il primo titolo costruttori oppure piloti nel Mondiale Endurance dopo aver trionfato per tre anni consecutivi a Le Mans.

Alessandro Pier Guidi e James Calado sono intervenuti ai media presenti alle Finali Mondiali Ferrari al Mugello, tra cui OA Sport. Il piemontese ha affermato ai margini della trasfera in Medio Oriente: “Prima di tutto bisogna capire la nostra prestazione. Credo però che non è il massimo correre troppo in difesa, è sempre meglio stare davanti. Ovviamente non bisogna prendere troppi rischi, in ogni caso sarebbe bello concludere l’anno sul podio indipendentemente dal risultato”.

Ferrari lo scorso anno ha lottato contro i migliori per il successo, Toyota ha poi ottenuto il successo nella 8h araba ed automaticamente anche il titolo costruttori. Calado ha commentato in merito: “Abbiamo una condizione differente rispetto all’anno scorso e di conseguenza avremo un approccio differente. L’anno scorso siamo andati forte, ma ripetersi non è mai scontato”.

Sempre l’inglese ha poi confermato il primo target per Ferrari in quel del Bahrain: vincere il Mondiale costruttori. “ L’obiettivo Ferrari è vincere il campionato costruttori. Chiaramente ci contendiamo anche l’altro trofeo, non credo però che dovremmo fare dei ‘sacrifici’ per raggiungere i nostri scopi”.

Pier Guidi ha chiuso dicendo: “Semplicemente, la Ferrari deve fare più punti possibili per vincere il costruttori e noi della n. 51 dobbiamo far bene per ottenere il titolo piloti. I nostri compagni di box della n. 50 possono contribuire, noi proveremo in ogni caso di fare del nostro meglio. Banalmente se riusciamo a vincere la 8h del Bahrain contribuiamo anche al risultato finale del Mondiale costruttori”.