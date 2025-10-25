MotoGP, GP Malesia 2025. Ducati e Sepang chiamano la vittoria di Bagnaia. Lui risponderà ‘Presente?’

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP scatterà alle ore 8:00 di domenica 26 ottobre. Alla luce di quanto accaduto nella giornata di oggi, è evidente come la tavola sia apparecchiata per il quattordicesimo successo italiano nella storia dell’autodromo di Sepang, dove il resto del mondo si è viceversa imposto “solo” dieci volte.

Tutti i favori del pronostico vanno, infatti, a Francesco Bagnaia, che ormai non conosce mezze misure. O domina o sparisce, quasi non conoscesse un linguaggio differente da quello del codice binario. Pecco partirà dalla pole e, dopo aver primeggiato nella Sprint di ieri, ha tutte le carte in regola per conseguire la terza affermazione nel GP vero e proprio nell’arco degli ultimi quattro anni.

Per il ventottenne piemontese c’è in palio molto di più del terzo posto nel Mondiale. Si sta giocando la propria permanenza in Ducati, poiché deve spazzare via i dubbi generatisi attorno alla sua figura dopo le ripetute prestazioni sconcertanti delle ultime settimane. La Casa di Borgo Panigale lo ha cresciuto, ha puntato forte su di lui, lo ha portato in palmo di mano nella fase della sua maturazione.

Bagnaia ha ripagato la fiducia con due titoli mondiali. Il 2025, vissuto nel cono d’ombra di Marc Marquez, ormai è andato. C’è tuttavia modo e modo di essere battuti. Il Pecco visto a Mandalika e Phillip Island era troppo brutto per essere vero. Quello capace di fare la differenza, soprattutto su tracciati dal layout come quello di Sepang, non può essersi perso all’improvviso.

Dunque i favori del pronostico sono tutti dalla parte del #63, al quale non resta che concretizzare il potenziale a disposizione. Vincere e convincere in Malesia può essere più importante di quanto non si creda in ottica futura. Ducati e Sepang chiamano Bagnaia, lui risponderà ‘Presente?’. L’appello, domenica mattina.