Sport in tv oggi (martedì 21 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 21 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sul tennis mondiale coi diversi tornei in corso di svolgimento. A Vienna Lorenzo Musetti è atteso da un incrocio complicato al primo turno contro un “nobile decaduto” come Stefanos Tsitsipas. A Basilea vedremo in azione il doppio Bolelli/Vavassori, mentre a Guangzhou (Cina) ci sarà Lucia Bronzetti.
Dalla notte italiana i Mondiali di ginnastica artistica entrano sempre più nel vivo con le azzurre attese nelle gare in cui saranno coinvolte. Nella serata italiana tantissimo calcio con la Champion League e gli impegni anche dell’Inter e del Napoli. Nella SuperLega di volley, in primo piano le sfide tra Monza e Perugia e tra Cisterna e Trento. Questo e molto altro.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 21 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.
SPORT IN TV OGGI
Martedì 21 ottobre
03.40 Tennis, WTA Tokyo 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
05.00 Ginnastica artistica, Mondiali 2025: terza giornata – Diretta streaming su Eurovision Sport.
05.05 Tennis, WTA Guangzhou 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
(Osorio vs Bronzetti 1° match e inizio programma alle 05.05 italiane)
11.00 Snooker, Northen Ireland Open 2025: primo turno – Diretta streaming su Discovery+.
12.00 Tennis, ATP Basilea 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211); n streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
12.00 Tennis, ATP Basilea 2025: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211); n streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Bolelli/Vavassori vs Pavlasek/Zielinski 5° match e inizio programma alle 12.00)
13.00 Tennis, ATP Vienna 2025: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) fino alle 16.00, Sky Sport Max (206) fino alle 19.30, Sky Sport Mix (211); n streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.
(Musetti vs Tsitsipas 4° match e inizio programma dalle 13.00)
14.30 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Savona vs Roma – Diretta streaming sul canale Youtube della Rari Nantes Savona.
15.00 Pallanuoto, Serie A1 2025-2026: Napoli vs Pro Recco – Diretta streaming sul canale Youtube Waterpolo Style.
16.30 Calcio, Serie C 2025-2026: Inter U23 vs Renate – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.00 Basket, Champions League 2025-2026: Igokea vs Trieste – Diretta streaming su DAZN.
18.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Neptunes vs Hamburg – Diretta streamnig su Euroleague Tv.
18.00 Calcio femminile, Mondiali U17 2025: Italia vs Marocco – Diretta streaming su RaiPlay Sport 1.
18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Barcellona vs Olympiacos – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
18.45 Calcio, Champions League 2025-2026: Kairat vs Pafos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
19.00 Basket, Champions League 2025-2026: Galatasaray vs Wurzburg – Diretta streaming su DAZN.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Aris vs Manresa – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
19.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Ulm vs Besiktas – Diretta streaming su EuroLeague TV.
20.00 Basket, EuroCup 2025-2026: Hapoel Jerusalem vs Slask Wroclaw – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.00 Basket, Champions League 2025-2026: Le Mans vs Benfica – Diretta streaming su DAZN.
20.00 Basket, Champions League 2025-2026: Spartak Subotica vs Gran Canaria – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Volley, SuperLega 2025-2026: Cisterna Volley vs Itas Trentino – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
20.30 Volley, SuperLega 2025-2026: Vero Volley Monza vs Sir Susa Scai Perugia – Diretta streaming su DAZN e su VBTV.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Union vs Inter – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: PSV vs Napoli – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Arsenal vs Atletico Madrid – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Villareal vs Manchester City – Diretta tv su Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Bayer Leverkusen vs PSG – Diretta tv su Sky Sport 256; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Newcastle vs Benfica – Diretta tv su Sky Sport 257; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2025-2026: Copenaghen vs Borussia Dortmund – Diretta tv su Sky Sport 258; in streaming su SkyGo e su NOW.
