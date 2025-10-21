Calendario Mondiali taekwondo 2025: programma, orari, tv, streaming

Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, appuntamento clou della stagione post-olimpica in programma a Wuxi (Cina) da venerdì 24 a giovedì 30 ottobre. La rassegna iridata assegnerà nel complesso sedici titoli iridati, mettendo in palio inoltre punti pesanti (evento di classificazione G14) per il ranking internazionale e olimpico.

Ambizioni importanti per l’Italia, che spera di recitare un ruolo da protagonista affidandosi in primis alle sue stelle Vito Dell’Aquila (58 kg) e Simone Alessio (passato dalla -80 alla -87 kg) oltre a diversi possibili outsider per le medaglie. La spedizione azzurra verrà completata da Ilenia Matonti (49 kg), Anna Frassica (53 kg), Giada Al Halwani (57 kg) in campo femminile e Andrea Conti (54 kg), Dennis Baretta (63 kg), Ludovico Iurlaro (68 kg), Angelo Mangione (74 kg) e Mattia Molin (+87 kg) al maschile.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari provvisori, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2025 di taekwondo a Giacarta. Tutti gli incontri della rassegna iridata saranno visibili in diretta streaming su worldtaekwondo.org, con semifinali e finali anche su Olympic Channel ed in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI TAEKWONDO 2025

Venerdì 24 ottobre

3.00 Preliminari +87 kg uomini e -57 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale +87 kg uomini e -57 kg donne

11.30 Semifinali e finali +87 kg uomini e -57 kg donne

Sabato 25 ottobre

3.00 Preliminari -63 kg uomini e -49 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale -63 kg uomini e -49 kg donne

12.00 Semifinali e finali -63 kg uomini e -49 kg donne

Domenica 26 ottobre

3.00 Preliminari -54 kg uomini, -87 kg uomini e -73 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale -54 kg uomini, -87 kg uomini e -73 kg donne

12.00 Semifinali e finali -54 kg uomini, -87 kg uomini e -73 kg donne

Lunedì 27 ottobre

3.00 Preliminari -80 kg uomini, -46 kg donne e +73 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale -80 kg uomini, -46 kg donne e +73 kg donne

12.00 Semifinali e finali -80 kg uomini, -46 kg donne e +73 kg donne

Martedì 28 ottobre

3.00 Preliminari -68 kg uomini e -67 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale -68 kg uomini e -67 kg donne

12.00 Semifinali e finali -68 kg uomini e -67 kg donne

Mercoledì 29 ottobre

3.00 Preliminari -58 kg uomini e -62 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale -58 kg uomini e -62 kg donne

12.00 Semifinali e finali -58 kg uomini e -62 kg donne

Giovedì 30 ottobre

3.00 Preliminari -74 kg uomini e -53 kg donne

9.00 Ottavi e quarti di finale -74 kg uomini e -53 kg donne

11.30 Semifinali e finali -74 kg uomini e -53 kg donne

COME VEDERE I MONDIALI DI TAEKWONDO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: worldtaekwondo.org; semifinali e finali anche su Olympic Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.