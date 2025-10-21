LIVE Cisterna-Trento, Superlega volley 2026 in DIRETTA: primo impegno per Sbertoli e Michieletto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la prima giornata della SuperLega di volley 2025/2026 tra Cisterna e Trento. Esordio per i Campioni d’Italia, che abbracciano i rientranti Campioni del Mondo Sbertoli e Michieletto e si tuffano nella regoular season della nuova stagione. I trentini partono dalla sfida alla compagine superata per 3-1 nei playoff della passata edizione del campionato italiano.

“Siamo felici di iniziare finalmente il nostro nuovo campionato, sapendo che ci aspetta un primo impegno in trasferta non banale, considerando che in rosa abbiamo giocatori che hanno trascorso estati molto differenti. Nell’ultima settimana ci siamo però allenati molto bene e con buona intensità”, ha dichiarato coach Marcelo Mendez, alla prima ufficiale sulla panchina di Trento. L’allenatore dei campioni d’Italia ha infatti riabbracciato i reduci del Mondiale, che si sono uniti al roster soltanto una decina di giorni fa.

Laziali che ripartono da dove avevano concluso, ovvero dalla sfida ai trentini. I pontini hanno rivoluzionato la rosa scegliendo Daniele Morato come nuovo allenatore. In cabina di regia il giovanissimo Fanizza, che cercherà di azionare gli opposti Guzzo e Barotto. Interessanti i nuovi acquisti Currie (libero) e Plak (centrale). Ex di turno Lanza, che con Trento ha totalizzato la bellezza di 300 presenze.

La sfida della prima giornata della SuperLega di volley 2025/2026 tra Cisterna e Trento inizierà alle 20.30 OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento a tutti!