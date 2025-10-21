LIVE PSV Eindhoven-Napoli, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: trasferta ostica in Olanda

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra PSV Eindhoven e Napoli valida per la UEFA Champions League 2025/2026. La partita si disputerà al Philips Stadion di Eindhoven (Paesi Bassi).

Nelle prime due partite europee il Napoli ha ottenuto una vittoria e una sconfitta. I primi tre punti sono arrivati nell’ultimo match, giocato contro lo Sporting Lisbona e vinto per 2-1. Nel turno precedente, invece, gli uomini di Conte erano stati sconfitti dal Manchester City per 2-0, pur giocando un ottima partita, essendo rimasti dal 21′ del primo tempo in dieci uomini. Dopo la sconfitta in casa per 1-3, contro l‘Union St. Gilloise, nella prima giornata il PSV ha ottenuto un pareggio contro il Bayer Leverkusen (1-1) nell’ultimo incontro.

Nel match di sabato il Napoli è stato sconfitto dal Torino. Gli uomini di Conte hanno perso due delle ultime tre giornate di campionato. I campioni d’Italia cercano oggi una vittoria che può dare morale alla squadra. Il PSV, secondo in Eredivisie dietro il Feyenoord, ha affrontato sabato il Go Ahead Eagles vincendo 2-1. Gli olandesi non perdono dalla prima sfida in Champions League con l’Union Saint Gilloise. L’ultimo incontro fra le due squadre risale al 6 dicembre 2012 quando, nei gironi di Europa League, il PSV battè 3-1 il Napoli in Italia. L’andata era stata vinta sempre dagli olandesi per 3-0.

Il Napoli è la squadra favorita per la vittoria. Gli uomini di Conte arrivano dalla sconfitta di Torino, ma hanno indubbiamente tutti i valori per ottenere oggi i 3 punti. Attenzione però al PSV che con un solo punto nelle prime due giornate dovrà cercare la vittoria per risalire in classifica, sfruttando, anche, il fattore campo.

OA Sport vi offre quindi la DIRETTA LIVE testuale della fida tra PSV Eindhoven e Napoli valida per la UEFA Champions League 2025/2026. L’inizio è previsto per le ore 21:00. Buon divertimento!