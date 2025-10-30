Sport in tv oggi (giovedì 30 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 30 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di tennis a Parigi. Nella rinnovata sede de La Defense Arena della capitale francese, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego cercheranno di centrare l’accesso ai quarti di finale, attesi però da due sfide non semplici: l’altoatesino (n.2 del mondo) giocherà contro l’argentino Francisco Cerundolo; il piemontese affronterà il russo Daniil Medvedev.

In primo piano poi i Mondiali di taekwondo, l’Eurolega di basket con gli impegni dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna, senza dimenticare i match della Serie A1 di volley femminile e il confronto della SuperLega di volley tra Rana Verona e Allianz Milano. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, giovedì 30 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

SPORT IN TV OGGI

Giovedì 30 ottobre

02.00 Taekwondo, Mondiali 2025: ultima giornata (preliminari) – Diretta streaming sul canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org.

05.30 Tennis, WTA Jiujiang 2025: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

07.00 Tennis, WTA Hong Kong 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

08.00 Taekwondo, Mondiali 2025: ultima giornata (ottavi e quarti di finale) – Diretta streaming sul canale Youtube di World Taekwondo e worldtaekwondo.org.

09.30 Tennis, WTA Chennai 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

10.30 Taekwondo, Mondiali 2025: ultima giornata (semifinali e finali) – Diretta streaming su Olympic Channel.

11.00 Tennis, ATP Parigi 2025: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18.30, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Cerundolo 4° match non prima delle 19.00 e inizio programma dalle 11.00; Sonego vs Medvedev 5° match e inizio programma alle 11.00)

14.00 Equitazione, Global Champions League: salto a ostacoli (round 1) – Diretta streaming su Discovery+.

17.00 Equitazione, Global Champions League: salto a ostacoli (round 2) – Diretta streaming su Eurosport2, Discovery+ e su DAZN.

17.00 Basket femminile, Eurolega 2025-2026: CBK Mersin vs Venezia – Diretta streaming sul canale Youtube EuroLeague Women.

18.30 Calcio, Serie A 2025-2026: Cagliari vs Sassuolo – Diretta tv su DAZN1 (214); in streaming su DAZN.

20.00 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: Bartoccini-Fortinfissi Perugia vs Vero Volley Milano – Diretta streaming su VBTV e DAZN.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: EA7 Emporio Armani Milano vs Paris Basketball – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Volley femminile, Serie A1 2025-2026: CBF Balducci HR Macerata vs Omag-MT San Giovanni in Marignano – Diretta streaming su VBTV.

20.30 Basket, Eurolega 2025-2026: Bayern Monaco-Virtus Olidata Bologna – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

20.30 Volley, SuperLega 2025-2026: Rana Verona vs Allianz Milano – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPley e su VBTV.

20.45 Calcio, Serie A 2025-2026: Pisa vs Lazio – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251; in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.