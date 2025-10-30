Dove vedere in tv Bergamo-Conegliano, A1 volley femminile: orario, programma, streaming

Sabato 1° novembre (ore 20.30) si giocherà Bergamo-Conegliano, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. Nuova uscita di campionato per le Pantere, che punteranno a confermare la propria imbattibilità nel torneo e a confermarsi al comando della classifica generale, ma dovranno fare i conti con la volitiva compagine lombarda, che di fronte al proprio pubblico della ChorusLife Arena proverà a impensierire la corazzata veneta.

Daniele Santarelli potrà fare affidamento su tutte le sue giocatrici di punta, a cominciare dall’opposto Isabelle Haak, dal libero Monica De Gennaro e dalla palleggiatrice Joanna Wolosz, passando per la schiacciatrice Gabi e la centrale Sarah Fahr. Dall’altra parte della rete, invece, Kendall Kipp, Ailama Cese Montalvo, Michaela Mlejnkova, Linda Manfredini.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Bergamo-Conegliano, incontro valido per la settima giornata della Serie A1 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD, gratis e in chiaro; in diretta streaming su Rai Play e VBTV; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERGAMO-CONEGLIANPO VOLLEY

Sabato 1° novembre

Ore 20.30 Bergamo vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA BERGAMO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.