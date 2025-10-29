Quando gioca i quarti l’Italia U17 ai Mondiali di calcio femminile: orario, avversaria, tv, streaming

L’Italia ha travolto la Nigeria con un perentorio 4-0 e si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali Under 17 di calcio femminile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera perentoria contro un’avversaria molto fisica e temibile a certi livelli, dettando legge a Rabat (Marocco) in maniera impeccabile. I gol di Capelli, Venturelli, Robino e Giudici hanno fatto la differenza contro la compagine africana e così le ragazze della CT Viviana Shiavi si sono garantite un posto tra le migliori otto compagini del Pianeta, continuando il proprio sogno.

Il successo perentorio contro le Super Falcons consente alle azzurre di proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata dedicata alle minorenni e ora attendono di conoscere l’identità della prossima avversaria: sarà la vincente del confronto tra Messico e Paraguay, in programma mercoledì 29 ottobre (ore 16.30).

Una rivale americana sulla strada dell’Italia, che tornerà in campo domenica 2 novembre (ore 20.00) per disputare il quarto di finale. Le azzurre non vogliono smettere di sognare e sperano di raggiungere le semifinali, dove incrocerebbero la vincente del confronto tra l’Olanda e chi avrà la meglio nel big match tra Spagna e Francia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio del quarto di finale dei Mondiali Under 17 di calcio femminile con l’Italia protagonista. La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Rai, ma il palinsesto dettagliato deve ancora essere definito.

CALENDARIO ITALIA QUARTI DI FINALE MONDIALI U17 CALCIO FEMMINILE

Domenica 2 novembre

Ore 20.00 Italia vs Vincente Messico-Paraguay

PROGRAMMA ITALIA MONDIALI U17 CALCIO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Rai (tv e/o streaming), ma il palinsesto dettagliato deve ancora essere definito.