Sorteggio ATP Finals 2025: programma, orario, fasce

Si terrà giovedì 6 novembre alle ore 12.00 a Torino il sorteggio dei gironi delle ATP Finals 2025 di tennis: al momento si conoscono sette degli otto singolaristi e tutte le otto coppie di doppio qualificate all’ultimo torneo stagionale, che si terrà da domenica 9 a domenica 16 novembre nella città piemontese.

L’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner, che sarà inserito tra le teste di serie in singolare, e da Simone Bolelli/Andrea Vavassori, i quali saranno inseriti in quarta fascia in doppio, mentre è in corsa per l’ultimo posto utile in singolare anche Lorenzo Musetti, che sarebbe collocato a sua volta nella quarta urna.

Nelle ATP Finals dal 9 al 14 novembre in ciascun girone ogni tennista affronterà gli altri tre ed alla fine del round robin i primi due classificati di ciascun raggruppamento avranno accesso alle semifinali, in programma sabato 15, infine i due vincenti si affronteranno nella finale, prevista domenica 16.

PROGRAMMA SORTEGGIO ATP FINALS 2025

Giovedì 6 novembre

Ore 12.00: sorteggio gironi singolare e doppio ATP Finals 2025

FASCE PROVVISORIE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 SINGOLARE

Prima fascia: Carlos Alcaraz (Spagna), Jannik Sinner (Italia).

Seconda fascia: Alexander Zverev (Germania), Novak Djoković (Serbia).

Terza fascia: Ben Shelton (Stati Uniti), Taylor Fritz (Stati Uniti).

Quarta fascia: Alex de Minaur (Australia), X.

X = ultimo giocatore qualificato, uno tra: Lorenzo Musetti (Italia), Félix Auger-Aliassime (Canada), Alexander Bublik (Kazakistan) e Daniil Medvedev (Russia).

FASCE PROVVISORIE SORTEGGIO ATP FINALS 2025 DOPPIO

Prima fascia: Julian Cash/Lloyd Glasspool (Gran Bretagna), Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina).

Seconda fascia: Marcelo Arévalo/Mate Pavić (El Salvador/Croazia), Harri Heliövaara/Henry Patten (Finlandia/Gran Bretagna).

Terza fascia: Neal Skupski/Joe Salisbury (Gran Bretagna), Kevin Krawietz/Tim Puetz (Germania).

Quarta fascia: Simone Bolelli/Andrea Vavassori (Italia), Christian Harrison/Evan King (Stati Uniti).