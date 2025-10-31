Lorenzo Musetti chiede una wild card: costretto a giocare per rincorrere le ATP Finals

Lorenzo Musetti ha chiesto una wild-card per giocare il torneo ATP 250 di Atene, in programma da domenica 2 a sabato 8 novembre sul cemento della capitale greca. Il tennista italiano si è trovato costretto a fare questa scelta a causa dell’eccellente cavalcata di cui il canadese Felix Auger-Aliassime si sta rendendo protagonista al Masters 1000 di Parigi. Il nordamericano ha raggiunto la semifinale e si è portato a 90 punti di distacco dal toscano nella Race, mettendo seriamente in difficoltà l’azzurro in ottica qualificazione alle ATP Finals.

Se Auger-Aliassime dovesse sconfiggere il kazako Alexander Bublik o l’australiano Alex de Minaur, allora scavalcherebbe Musetti all’ottavo posto con un margine di 160 punti. Se dovesse alzare al cielo il trofeo, invece, staccherebbe matematicamente il pass per Torino ed escluderebbe il nostro portacolori, salvo un forfait volontario di Novak Djokovic alla vigilia del torneo di fine stagione.

La situazione è dunque la seguente: se il canadese perde la semifinale di Parigi, allora Musetti sarà chiamato a rintuzzare il tentativo di rimonta (lui giocherà nella capitale greca e il rivale sarà impegnato nel torneo ATP 250 di Metz); se il nordamericano andrà in finale a Parigi, allora Musetti sarà costretto a rincorrere e gli servirà vincere in terra ellenica sperando in un’eliminazione dell’avversario nelle battute iniziali in Francia; se Auger-Aliassime esulterà domenica, allora Musetti potrà soltanto sperare in una rinuncia di Djokovic per essere protagonista a Torino. Sarà proprio il serbo il riferimento ad Atene insieme al russo Karen Khachanov, al ceco Jiri Lehecka e allo svizzero Stan Wawrinka.