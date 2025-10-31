Perché Musetti deve sperare in Vacherot e Zverev per andare alle ATP Finals

Lorenzo Musetti è in piena lotta per qualificarsi alle ATP Finals; il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Il toscano si trova in una situazione scomoda: occupa l’ottavo posto nella Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante l’annata agonistica, ma rischia di subire dei sorpassi che comprometterebbero la sua partecipazione al torneo in programma sul cemento di Torino dal 9 al 16 novembre.

La sconfitta rimediata contro Lorenzo Sonego al secondo turno del Masters 1000 di Parigi si è rivelata estremamente dannosa, anche perché il canadese Felix Auger-Aliassime si sta scatenando nella capitale francese e si è spinto fino ai quarti di finale. Lorenzo Musetti si trova a quota 3.685 punti, mentre il nordamericano insegue a 3.395: in caso di qualificazione alle semifinali si spingerebbe a 3.595, accedendo all’atto conclusivo si isserebbe a 3.845 punti e opererebbe così il sorpasso ai danni del nostro portacolori e se alzasse al cielo il trofeo planerebbe a 4.195, meritandosi matematicamente l’ammissione alle Finals.

Lorenzo Musetti deve dunque sperare che Auger-Aliassime inciampi il prima possibile e oggi sarà chiamato a tifare il monegasco Valentin Vacherot, il vincitore a sorpresa del Masters 1000 di Shanghai che sta vivendo un grande momento di forma. Se il nordamericano dovesse uscire sconfitto nel pomeriggio, allora Musetti vanterà 290 punti di vantaggio e non potrà più essere sorpassato, anche considerando i tornei ATP 250 previsti settimana prossima (a Metz e ad Atene). Non sarebbe però qualificato matematicamente alle Finals, perché potrebbero sorpassarlo il russo Daniil Medvedev o il kazako Alexander Bublik, entrambi però chiamati a vincere Parigi e poi a brillare nei tornei della prossima settimana.

Medvedev incrocerà il tedesco Alexander Zverev, che sarà dunque un altro alleato del 23enne nella corsa verso il capoluogo piemontese. Al momento Musetti non risulta iscritto a Metz o ad Atene, dunque dovrà chiedere una wild-card per provare a respingere l’assalto di Auger-Aliassime o tentare il sorpasso (necessario in caso di finale del canadese in Francia). Se Auger-Aliassime dovesse vincere a Parigi, per Musetti ci sarebbe un solo scenario per giocare a Torino: sperare nel forfait del serbo Novak Djokovic, che non ha ancora sciolto le riserve sulla presenza alle ATP Finals.