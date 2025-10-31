Su che canale vedere in tv Sinner-Shelton oggi, ATP Parigi 2025: orario preciso, programma, streaming

Dopo aver sconfitto in due set il belga Zizou Bergs e l’argentino Francisco Cerundolo, il numero 2 al mondo Jannik Sinner torna in campo oggi per la terza giornata consecutiva con l’obiettivo di battere anche lo statunitense Ben Shelton nei quarti di finale del Masters 1000 di Parigi 2025, ultimo grande torneo in calendario prima delle ATP Finals di Torino.

La stella del tennis italiano è imbattuto da 23 partite ufficiali a livello indoor e spera di prolungare ulteriormente questa striscia positiva anche contro il numero 7 del ranking ATP, che ha già regolato in sei scontri diretti su sette. Il pusterese aveva perso solamente la prima volta a Shanghai nel 2023 al tie-break del terzo, ma da allora ha collezionato sei successi di fila con Shelton. In palio un posto in semifinale contro uno tra il tedesco Alexander Zverev ed il russo Daniil Medvedev.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Shelton, valevole come quarto di finale del Masters 1000 di Parigi. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-SHELTON PARIGI 2025

Mercoledì 22 ottobre

Court Central – Inizio alle ore 14.00 italiane

V. Vacherot vs F. Auger-Aliassime

A seguire

A. Bublik vs A. De Minaur

A seguire, ma non prima delle 19.00

Jannik Sinner vs Ben Shelton

PROGRAMMA SINNER-SHELTON PARIGI 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.