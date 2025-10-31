ATP Parigi 2025, Alexander Bublik rimonta Alex de Minaur e resta in corsa per le Finals

Il kazako Alexander Bublik va in semifinale nell’ATP Masters 1000 di Parigi e resta in corsa per la qualificazione alle ATP Finals 2025 di tennis: nei quarti di finale il numero 13 del seeding rimonta e batte l’australiano Alex de Minaur, accreditato della sesta testa di serie, con lo score di 6-7 (5) 6-4 7-5 dopo due ore e 25 minuti di aspra battaglia sportiva e domani nel penultimo atto sfiderà il numero 9 del tabellone, il canadese Felix Auger-Aliassime, in uno scontro che tanto dirà nella corsa all’ultimo posto per le Finals, con Lorenzo Musetti spettatore interessato.

Il primo set vive a lungo sul filo dell’equilibrio, con poche occasioni, da una parte e dall’altra, per spezzare la parità: la prima palla break arriva nell’ottavo gioco, ma Bublik non la sfrutta, mentre nell’undicesimo gioco è il kazako a salvarsi, a sua volta da 30-40. Si va al tiebreak: dall’1-1 de Minaur allunga sul 3-1, ma Bublik infila quattro punti consecutivi e passa a condurre sul 5-3. Gli ultimi quattro punti, però, vengono vinti dall’australiano, che incamera la frazione sul 7-6 (5) dopo 55 minuti.

Nella seconda partita, invece, l’equilibrio si spezza subito, dato che nel terzo game Bublik opera il break a trenta e va sul 2-1 col servizio a disposizione. Nel sesto gioco il kazako deve annullare, ai vantaggi, la palla per il controbreak, che sarebbe valso il 3-3, ma si salva ed allunga sul 4-2. Non ci sono altre occasioni di rientro per l’australiano, e così Bublik pareggia i conti sul 6-4 dopo 38 minuti di gioco.

Nella frazione decisiva i servizi sono a lungo dominanti, poi nel finale arrivano le emozioni: nel nono gioco de Minaur finisce sotto 15-40 al servizio, ma annulla due break point consecutivi e si salva ai vantaggi. Nell’undicesimo game, però, l’australiano va nuovamente in difficoltà, concede un altro break point sul 30-40 e questa volta deve capitolare. Bublik allunga sul 6-5 e va a servire per il passaggio in semifinale: il kazako dal 30-30 vince i due punti conclusivi e chiude i conti al primo match point sul 7-5 dopo 52 minuti.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo, con Bublik che vince solo un punto in più di de Minaur, 109 contro 108, mettendo a segno più vincenti, 38-23, ma concedendo anche un maggior numero di gratuiti, 24-16. Il kazako sfrutta due delle cinque palle break avute a disposizione, ma soprattutto cancella entrambe le occasioni concesse all’australiano.