Rugby, Viadana vince ed aggancia Rovigo e Valorugby in testa alla Serie A Élite

Nei posticipi della terza giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby vanno in scena due match molto diversi tra loro: Viadana schianta i Lyons per 59-0 ed aggancia in testa a punteggio pieno Rovigo e Valorugby, mentre Colorno piega nel finale in inferiorità numerica Mogliano Veneto per 45-41 e centra la prima vittoria in campionato.

A senso unico il match tra Viadana e Lyons, con i padroni di casa che nel primo tempo marcano due mete e chiudono sul 14-0, ma nella ripresa dilagano e vanno a segnare in altre sette occasioni per il 59-0 finale. Con il bonus offensivo conquistato i lombardi vanno in vetta a quota 15, mentre gli ospiti scivolano all’ultimo posto in classifica.

Sono i bonus distribuiti nell’altro posticipo a spedire i Lyons all’ultimo posto, dato che Colorno piega Mogliano Veneto per 45-41, con bonus offensivo per i vincitori e doppio bonus per gli sconfitti. I padroni di casa sono addirittura sesti con cinque punti, mentre gli ospiti lasciano l’ultimo posto con i due punti odierni.

SERIE A ÉLITE RUGBY 2025-2026

Risultati 3a giornata

25.10.2025

Fiamme Oro Rugby v Rugby Petrarca 34-31 (5-2)

Biella Rugby Club v Valorugby Emilia 12-75 (0-5)

Femi-CZ Rovigo v Rugby Vicenza 27-24 (5-1)

26.10.2025

Rugby Viadana v Rugby Lyons 59-0 (5-0)

Rugby Colorno v Mogliano Veneto Rugby 45-41 (5-2)

Classifica dopo la 3a giornata

Valorugby Emilia 15, FEMI-CZ Rovigo 15, Rugby Viadana 1970 15, Fiamme Oro Rugby 14, Petrarca Rugby 12, Rugby Colorno 1975 5, Rangers Vicenza 3, Biella Rugby 3, Mogliano Veneto Rugby 2, Sitav Rugby Lyons 1.

TABELLINI

HBS Colorno v Mogliano Veneto Rugby 45-41 (12-24)

Marcatori: 1t.: 6’ m Finotto tr Andretti (0-7), 19’ cp Andretti (0-10), 22 m Vanzella tr Andretti (0-17), 29’ m Visinia (5-17), 36’ m Bruzz tr Ceballos (12-17), 40’ m Peruzzotr Andretti (12-24) 2t.: 45’ m Ledesma tr Ceballos (19-24), 48’ m Scaldaferri (24-24),56’ m Schiabel tr Andretti (24-31), 61’ m Corona tr Ceballos (31-31), 66’ mdp Mogliano (31-38), 71’ m Popescu tr Ceballos (38-38), 76’ cp Andretti (38-41), 80’ m Bozzoni tr Ceballos (45-41).

HBS Colorno: Ceballos, Scaldaferri (70’ Bozzoni), Visinia, Waquanibau, Corona, Avitabile, Casilio, Koffi, Mengoni (46’ Popescu), Ledesma (61’ Gelos), Mugnaini (37’Ruiz), Butturini, Pavesi (54’ Cordì), Sangiorgi (48’ Garziera), Bruzzi (41’ Moreno). A disposizione: Ventresca. All. Garcia.

Mogliano Veneto Rugby: Peruzzo (76’ Koroiyadi), Schiabel, Vanzella, Magni (30’ Teneggi (61’ Garbisi), Drago, Favaretto, Adretti, Koroiyadi (49’ Casartelli), Brevigliero, Finotto, Carraro (72’ Pettinelli), Midena (48’ Lazzaroni), Genovese (61’ Lipera), Ferraro (43’ Borean), Gentile (43’ Bonan) All. Casellato.

Arb. Favaro (Brescia).

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 5/7, Andretti (Mogliano Veneto Rugby) 6/6.

Cartellini: 66’ cartellino giallo a Butturini (Col), 76’ cartellino rosso a Avitabile (Col).

Note: campo in buone condizioni, giornata soleggiata. Presenti allo stadio circa 700 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, Mogliano Veneto Rugby 2.

Player of the Match: Mattia Andretti (Mogliano Veneto Rugby).

Rugby Viadana 1970 v Lyons Rugby 59-0 (14-0)

Marcatori: p.t.: 8’ m. A. Oubiña tr. Ferro (7-0); 19’ m. Catalano tr. Ferro (14-0); 42’ m. Casasola (19-0); 46’ m. Loretoni tr. Ferro (26-0); 49’ m. Ciardullo tr. Frutos (33-0), 68’ m. Ciofani (38-0), 72’ m. Casasola tr. Frutos (45-0),76′ m. Loretoni tr. Frutos (52-0), 80’ m. Ciardullo tr. Frutos (59-0).

Viadana Rugby 1970: Ciofani, Jannelli, Morosini (63’ Bronzini), Ciardullo (49’ Di Chio), Frutos Macchi, Ferro (48’ Jelic), Jelic (50’ Oubiña R.), Catalano, Jogna Prat (52’ Gamboa), Boschetti (52’ Vallesi), Loretoni, Sommer, Caro Saisi (50’ Oubiña L.M.), Dorronsoro (34’ Casasola), Oubiña A. (50’ Mistretta). All. Sosene Anesi.

Rugby Lyons 1963: Via G., Calosso (54’ Pasini), Nalaga, Conti (65’ Gaetano), Camero, Matenga, Via A. (54’ Colombo), Perazzoli, Cisse, Moretto (54’ Horgan), Cutler (54’ Salerno), Bass (54’ Salerno), Horgan (54’ Moretti), Borghi (54’ Bolzoni, Libero (24’ Bona). A disp: Bellani. All. Bryan Matenga.

Arbitro: Bertelli (Brescia).

Cartellini: 12’ Orellana (Via, giallo) 39’ Catalano (Via, giallo), 55’ Conti (Lyo, giallo), 68’ Gaetano (Lyo, giallo).

Calciatori: Ferro (3/4), Frutos (4/5).

Player of the Match: Jacopo Loretoni.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 5, Rugby Lyons 0.