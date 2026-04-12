Rugby, in Serie A Élite il Valorugby Emilia vince il posticipo e vola ai play-off

Il posticipo della 16ma e terzultima giornata della regular season della Serie A Élite maschile 2025-2026 di rugby emette il primo verdetto in ottica post season: il Valorugby Emilia liquida per 52-7 i Sitav Lyons, conquista il punto di bonus offensivo e torna in vetta alla classifica, qualificandosi aritmeticamente per le semifinali play-off.

La squadra di Marcello Violi, dopo aver chiuso il primo tempo sul 19-7, trova il bonus offensivo in avvio di ripresa, e poi dilaga, mettendo a segno, nel complesso, ben otto mete, approfittando anche del rosso comminato al 54′ ad Acosta, che lascia gli ospiti in 14 contro 15, per poi chiudere il match in doppia superiorità numerica, in virtù del giallo sventolato al 73′ ad Horgan.

Nella prossima giornata ci sarà l’atteso scontro al vertice tra Petrarca e Valorugby: i patavini sono ad un punto dagli emiliani e con un qualsiasi bonus sarebbero qualificati ai play-off. Ottima chance per il Rovigo, che farà visita al Biella e dovrà approfittare dello scontro diretto Fiamme Oro-Viadana, che molto dirà sul nome della quarta qualificata alle semifinali.

TABELLINO

Valorugby Emilia v SITAV Rugby Lyons 52-7 (pt 19-7)

Marcatori: p.t. 6’ m. Perez Caffe tr. Bianco (7-0), 14’m. Colombo (12-0), 20’ m.Cutler tr.Russo (12-7), 27’ m.Resino tr.Bianco (19-7); s.t. 43’ m.Colombo tr. Bianco (26-7), 62’ m. Resino tr.Bianco (33-7), 71’ m.De Villiers (38-7), 76’ m.Bianco tr.Bianco (45-7), 78’ m.Colombo tr.Bianco (52-7).

Valorugby Emilia: Lazzarin (60’Brisighella); Resino, Cuminetti, Schiabel (cap) (64’De Villiers), Colombo; Bianco, Cuoghi; Portillo (46’Esposito), Mussini, Perez Caffe; Du Preez (54’Nasove), Dell’Acqua; Rossi (46’Rimpelli), Silva (25’Taddei), Diaz (46’Brugnara). All. Violi.

SITAV Rugby Lyons: Via (62’Matenga) (75’Maggiore); Gaetano, Rodina, Conti, Solari; Russo (48’Camero), Colombo (62’Isola); Moretto (cap), Perazzoli, Cisse (70’Bance); Cemicetti (62’Bottacci), Cutler; Salerno (35’Horgan), Maggiore (62’Borghi), Acosta. All.Paoletti.

Arb.: Meschini (Milano). AA1 Favaro, AA2 Luzza. Quarto Uomo: Selmi. TMO: Bertelli

Cartellini: al 54’ rosso a Acosta, al 73’ giallo a Horgan.

Calciatori: Bianco (Valorugby) 6/8, Russo (Rugby Lyons) 1/1.

Note: pomeriggio nuvoloso, circa 11°, campo in ottime condizioni. Spettatori circa 700. Prima del match osservato un minuto di silenzio in memoria di Franco Zani, nazionale azzurro 187.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5; Sitav Rugby Lyons 0.

Player of the Match: Cuoghi (Valorugby).

SERIE A ÉLITE MASCHILE RUGBY 2025-2026

Risultati 16ma giornata

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby 8-32 (0-5)

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo 10-24 (0-4)

Rangers Vicenza 2025 v Biella RC 47-41 (5-2)

Valorugby Emilia v Sitav Lyons 52-7 (5-0)

Riposa: Fiamme Oro Rugby

Classifica dopo 16 giornate

Valorugby Emilia 56

Petrarca Rugby 55

Femi-CZ Rovigo 52

Rugby Viadana 1970 49

Fiamme Oro Rugby 45

Mogliano Veneto Rugby 25

Rangers Vicenza 2025 21

Sitav Lyons* 15

Biella RC* 15

* = una partita in più