Rugby, il Paraguay si qualifica per il ripescaggio per la Rugby World Cup

Il Paraguay scrive una pagina storica della sua vita ovale. La nazionale sudamericana, infatti, ha superato il Brasile anche nel match di ritorno dello spareggio continentale, conquistando l’accesso al torneo di ripescaggio per la Rugby World Cup 2027. Dopo il largo successo per 39-19 ad Asunción, i “Yacarés” hanno completato l’opera a São Paulo, ribaltando un avvio difficile e imponendosi per 31-24. Protagonisti il mediano Sebastián Urbieta, preciso al piede e ispirato in regia, e l’ala Ariel Núñez, autore della meta che ha cambiato l’inerzia del match poco prima dell’intervallo. Per i brasiliani, invece, il sogno mondiale si infrange definitivamente, al termine di un cammino segnato da troppi errori e falli di disciplina.

Con questo risultato, il Paraguay si guadagna un posto nel torneo di ripescaggio che si disputerà a Dubai nel mese di novembre, in compagnia di Belgio, Samoa e Namibia. L’esordio dei sudamericani è fissato per l’8 novembre contro Samoa, poi le sfide con Belgio (13 novembre) e Namibia (18 novembre). In palio, un biglietto per la Rugby World Cup 2027 e la possibilità di riportare il Sudamerica, dopo il Cile e l’Uruguay, ancora una volta sulla ribalta mondiale.

RWC 2027 – TORNEO DI RIPESCAGGIO

Giornata 1 – 8 novembre

Samoa v Paraguay

Belgio v Namibia

Giornata 2 – 13 novembre

Belgio v Paraguay

Samoa v Namibia

Giornata 3 – 18 novembre

Namibia v Paraguay

Samoa v Belgio