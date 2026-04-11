Rugby, Serie A Èlite: colpaccio Rovigo a Viadana nella corsa ai playoff

Colpo pesante in chiave playoff per il Rovigo, che espugna lo Zaffanella superando il Viadana per 24-10 al termine di una gara divisa in due volti. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso dai padroni di casa avanti 10-7, i Bersaglieri cambiano marcia nella ripresa, prendono il controllo territoriale e costringono Viadana a difendersi nei propri 22 metri. Le mete di Fisher e Gesi, unite alla precisione dalla piazzola, ribaltano il punteggio e consegnano a Rovigo quattro punti fondamentali che valgono il secondo posto provvisorio in classifica. Per Viadana, invece, uno stop pesante: la corsa ai playoff resta aperta, ma il calendario – con Fiamme Oro e Petrarca – si fa ora in salita.

Spettacolo e valanga di punti anche a Vicenza, dove i Rangers Vicenza hanno la meglio sul Biella per 47-41 al termine di un match folle e ricco di ribaltamenti. Dopo un primo tempo dominato dagli ospiti (26-17), i veneti cambiano inerzia nella ripresa, trovando ritmo e continuità offensiva fino al sorpasso decisivo nel finale. Il successo vale cinque punti preziosi per Vicenza, mentre Biella porta a casa due punti che la agganciano ai Lyons in classifica.

Negli altri risultati della XVI giornata, il Petrarca Rugby consolida il primato superando nettamente il Mogliano Veneto Rugby per 32-8 nell’anticipo giocato ieri sera, mentre resta da disputare la sfida tra Valorugby Emilia e Sitav Lyons, che completerà il turno. In vetta, Petrarca guida con 55 punti, seguito da Rovigo a 52 e Valorugby a 51, mentre la lotta per gli ultimi posti playoff si fa sempre più serrata.

Serie A Elite Maschile – XVI giornata

Mogliano Veneto Rugby v Petrarca Rugby 8-32

Rugby Viadana 1970 v FemiCZ Rovigo 10-24

Rangers Vicenza 2025 v Biella RC 47-41

Valorugby Emilia v Sitav Lyons domani

Serie A Elite Maschile – Classifica

Petrarca 55; Femi-CZ Rovigo 52; Valorugby Emilia punti 51; Rugby Viadana 1970 49; Fiamme Oro Rugby 45; Mogliano Veneto 25; Rugby Vicenza 2025 21; Sitav Lyons, Biella 15