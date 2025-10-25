Rugby, Benetton Treviso e Zebre Parma vanno ko nell’URC

Si sta disputando la quinta giornata dell’United Rugby Championship e questo pomeriggio sono scese in campo in contemporanea sia la Benetton Treviso sia le Zebre Parma. I veneti ospitavano a Monigo gli Stormers primi della classe, mentre la franchigia federale era impegnata sul difficilissimo campo del Leinster, con i dubliners che però hanno iniziato male la stagione. Ecco come è andata.

Avvio complicato per la Benetton Treviso, con gli Stormers subito pericolosi e al 6’ la sblocca Sazi Sandi che firma lo 0-5. Cerca una reazione la squadra di casa e al 15’ trova una punizione che Jacob Umaga può piazzare per il 3-5. Insiste Treviso, sudafricani fallosi e al 18’ arriva il sorpasso dalla piazzola con Umaga per il 6-5. Rispondono gli Stormers e lo fanno con Matthee dalla piazzola per il 6-8. Resiste l’equilibrio a Monigo e si deve arrivare alla mezz’ora per vedere la prima meta biancoverde con Louis Lynagh che firma il 13-8. Prima del riposo allunga ancora Treviso e lo fa dalla piazzola con Umaga per il 16-8 con cui si va negli spogliatoi.

Inizio ripresa che vede gli Stormers premere sull’acceleratore e al 45’ accorciare dalla piazzola con Matthee per il 16-11. Insistono i sudafricani e al 48’ è lo stesso Matthee ad andare oltre per il 16-18. Non si sblocca la Benetton Treviso e questo avvio di secondo tempo è firmato da Matthee, che al 53’ dalla piazzola allunga sul 16-21. Due minuti dopo fiammata biancoverde e meta di Leonardo Marin, ma il tmo annulla. Spreca tantissimo Treviso in questa ripresa e al 72’ gli Stormers vanno oltre break, negando anche il bonus difensivo alla Benetton, con il piazzato di Matthee per il 16-24. A tempo scaduto segna anche Zac Porthen e Stormers che vincono 16-31.

Partenza decisamente in salita anche per le Zebre Parma, che a Dublino subiscono la prima meta dopo neanche due minuti di gioco, con Josh Kenny che firma il 7-0 iniziale. Insiste il Leinster e al 7’ è Alex Soroka a firmare il bis e dubliners che scappano sul 12-0. Reagiscono le Zebre Parma al 10’ ed è il giovane Mirko Belloni a sfondare e riportare sotto gli ospiti sul 12-7. Ma fatica in difesa la franchigia federale e al 12’ seconda meta personale di Soroka per il 19-7. Avvio di partita ricco di mete, dove dominano gli attacchi, e al 19’ è Thomas Dominguez a segnare e Zebre che accorciano sul 19-14. E si continua a segnare e al 27’ arriva la seconda doppietta dei dubliners, questa volta con Kenny per il 26-14. È finita? No, perché alla mezz’ora arriva il cartellino rosso in casa Leinster per Andrew Osborne, poi al 32’ è Giovanni Quattrini a segnare la meta che riporta sotto le Zebre sul 26-21 con cui si va al riposo e al 37’ c’è tempo anche per il rosso a Dominguez.

Dopo un avvio a ritmi più blandi, anche la ripresa si sblocca al 48’, quando arriva la meta di Jerry Cahir, la quinta dei dubliners che scappano via sul 33-21. Ha alzato bandiera bianca la formazione di Brunello e il Leinster dilaga con la meta di Harry Byrne al 55’ per il 38-21. Match ormai chiuso, ma prima della fine c’è ancora tempo per la meta di RG Snyman al 68’ e quella fondamentale di Marco Zanon al 73’ che vale il bonus per le Zebre, e quella di Will Connors per il 50-26 finale.