United Rugby Championship, Benetton e Zebre alla ricerca della vittoria perduta

Quinta giornata dell’United Rugby Championship in questo weekend e per le due formazioni italiane è il momento di ritrovare il successo dopo un turno difficile lo scorso fine settimana. La Benetton Treviso deve dimenticare il pesante ko subito in Scozia, mentre le Zebre sono chiamate a un colpaccio dopo la sconfitta contro gli Stormers.

Proprio i sudafricani saranno impegnati sabato a Monigo contro la Benetton Treviso. Gli Stormers attualmente sono primi in classifica, con quattro successi su quattro incontri e un solo punto di bonus lasciato per strada. Non sarà, dunque, una sfida facile per Menoncello e compagni, attualmente settimi, ma soprattutto come detto reduci dal 43-0 subito a Edimburgo.

“La partita a Edimburgo chiaramente non è andata secondo i nostri piani, siamo molto delusi da ciò. Però ora abbiamo una grossa opportunità, contro la capolista del torneo, di mostrare chi siamo e cosa possiamo fare a Monigo, davanti ai nostri tifosi. Ritroviamo la compattezza per riscattarci” ha dichiarato Matt Gallagher alla vigilia della sfida.

Trasferta da brividi, invece, per le Zebre Parma, che sempre sabato scenderanno in campo a Dublino contro il Leinster. È vero che i dubliners hanno iniziato la stagione con il freno a mano tirato, portando a casa solo una vittoria in quattro partite e la franchigia federale è davanti a loro in classifica, ma gli irlandesi restano una delle squadre più forte ed esperte del lotto e per Mirko Belloni e compagni servirà una prestazione al top per ribaltare i pronostici.

“Sono contentissimo di queste prime quattro partite e aver vinto le prime due in casa è stata una bella emozione. Per noi giovani è stimolante, vedi che ti danno la possibilità di metterti in gioco” ha dichiarato proprio Belloni, parlando della prima fase stagionale sua e delle Zebre Parma.