Rugby, Rovigo e Valorugby restano in testa alla Serie A Élite a punteggio pieno

Negli anticipi della terza giornata della regular season della Serie A Élite 2025-2026 di rugby si registrano tre vittorie con bonus, che proiettano Rovigo e Valorugby in coabitazione in vetta alla classifica a punteggio pieno e le Fiamme Oro al terzo posto a -1 dalla coppia di testa. Doppio bonus per il Petrarca, sconfitto e scavalcato dai cremisi ed ora a -3 dalla vetta, bonus difensivo per il Vicenza, battuto di misura dai campioni d’Italia in carica.

Nel big match di giornata le Fiamme Oro piegano il Petrarca per 34-31 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 19-10 ed essere giunti al 65′ sul 34-17, prima di rischiare qualcosa di troppo nel finale e concedere così due punti agli avversari.

Match a senso unico tra Biella e Valorugby, con gli emiliani corsari in Piemonte per 12-75 al termine di un incontro dominato, con il bonus offensivo centrato già dopo 22′, ed il primo tempo poi chiuso sul 5-35. Al termine degli 80′ saranno 11 le mete degli ospiti.

I campioni d’Italia di Rovigo evitano la sconfitta nella ripresa e si impongono sui Rangers Vicenza per 27-24 dopo aver chiuso la prima frazione sotto per 12-15. Anche nel secondo tempo gli ospiti restano a lungo in vantaggio, poi il match è deciso dalla meta di Uncini al 74′.

SERIE A ÉLITE RUGBY 2025-2026

Risultati e programma 3a giornata

25.10.2025

Fiamme Oro Rugby v Rugby Petrarca 34-31 (5-2)

Biella Rugby Club v Valorugby Emilia 12-75 (0-5)

Femi-CZ Rovigo v Rugby Vicenza 27-24 (5-1)

26.10.2025

Rugby Viadana v Rugby Lyons

Rugby Colorno v Mogliano Veneto Rugby

Classifica dopo la 3a giornata

Valorugby Emilia 15, FEMI-CZ Rovigo 15, Fiamme Oro Rugby 14, Petrarca Rugby 12, Rugby Viadana 1970* 10, Rangers Vicenza 3, Biella Rugby 3, Sitav Rugby Lyons* 1, Mogliano Veneto Rugby* 0, Rugby Colorno 1975* 0. * = una partita in meno.

TABELLINI

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Rugby 34-31 (19-10)

Marcatori: p.t.: 5’ m. Moriconi (5-0), 9’ m. Citton tr Donato (5-7), 12’ m. Forcucci A. tr Canna (12-7), 21’ cp Donato (12-10), 40’+3’ m. Canna tr Canna (19-10), 48’ m. Lai tr Canna (26-10), 59’ m. Minervino tr Donato (26-17), 62’ cp Canna (29-17), 65’ m. Mba (34-17), 73’ m. Romanini tr Donato (34-24), 79’ m. Minervino tr Donato (34-31).

Fiamme Oro Rugby: Sodo Migliori; Lai, Forcucci A. (61’ Fusari), Vaccari (71’ Forcucci A.), Mba; Canna, Piva (54’ Tomaselli); De Marchi (54’ Chianucci), Drudi (73’ Marucchini), Andreani; Angelone, Pisicchio (59’ Piantella); Morosi, Moriconi (54’ Carnio), Fiorentini (71’ Bartolini) All. Daniele Forcucci.

Petrarca Rugby: Donato; De Sanctis, De Masi, Broggin, Pietramala (72’ Destro); Chillon, Citton; Trotta, Botturi (65’ Casolari), Nostran (53’ Romanini); Ghigo, Galetto (64’ Marchetti); Alongi (53’ Barbatti), Scramoncin (53’ Minervino), Pelliccioli (53’ Bizzotto). All. Victor Jiminez.

Arb. Riccardo Angelucci. AA1 Manuel Bottino, AA2 Luca Giurina. TMO: Vincenzo Schipani.

Cartellini: al 61’ giallo ad Alberto Chillon (Petrarca Rugby)

Calciatori: Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby) 4/6, Dan Donato (Petrarca Rugby) 5/6

Note: Giornata nuvolosa e ventilata. Festeggiati i settanta anni delle Fiamme Oro Rugby, con la consegna alla squadra vincitrice, le Fiamme Oro, del trofeo “Mitici Cremisi”. Spettatori: 800.

Player of the match: Matteo Drudi (Fiamme Oro Rugby)

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Petrarca Rugby 2

Biella Rugby v Valorugby Emilia 12-75 (5-35)

Marcatori p.t. 6’ m. Casilio tr. Hugo (0-7), 9’ m. Roura tr. Hugo (0-14), 17’ m. Pagnani tr Hugo (0-21); 22’ m. Bruno tr. Hugo (0-28); 30’ m. Moretti n.t. (5-28), 37’ m. Roura tr. Hugo (5-35), 44’ m. Silva tr. Hugo (5-42), 48’ m. Casiraghi tr. Cruciani (12-42), 57’ m. Cruz tr. Bianco (12-49), 63’ m. Fraolini tr. Bianco (12-56), 68’ m. Pagnani n.t. (12-61), 79’ m. Gherardi tr. Bianco (12-75).

Biella Rugby Club: Vermeulen; Negro (41’ Loro), Tabet, Dapavo, Moretti; Cruciani, Besso (41’ Dabalà); Gonella (41’ Zucconi), Efthymiopoulos, Barilli; L. Loretti. (58’ T. Protto), De Biaggio (cap.) (41’ T. Ouattara); Maina (54’ Vecchia), Sorbera (45’ Casiraghi), M. Ouattara (45’ De Lise). All. Benettin.

Valorugby Emilia: Bianco; Bruno, Cuminetti (68’ Colombo), Schiabel (cap.), Pagnani; Hugo (56’ Fraolini), Casilio (45’ Gherardi); Roura (62’ Ruaro), Esposito, Mussini; Du Preez (53’ Dell’Acqua,), Perez Caffe; D’Amico (47’ Favre), Silva (49’ Cruz), Brugnara (49’ Diaz) All. Violi.

Arb. Matteo Meschini (Milano). AA1 Ludovico Grosso (Torino), AA2 Gabriel Chirnoaga (Roma). TMO Luca Trentin (Monza Brianza).

Calciatori: Hugo (Valorugby Emilia) 6/6; Cruciani (Biella Rugby) 1/2; Bianco (Valorugby Emilia) 4/5.

Cartellini: nessuno.

Note: Campo in buone condizioni, giornata soleggiata, presenti allo Stadio circa 700 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (Biella Rugby) 0, (Valorugby Emilia) 5

Player of the Match: Fabio Schiabel (Valorugby Emilia)

FEMI-CZ Rovigo v Rugby Vicenza 27-24 (12-15)

Marcatori p.t. 3’ m. Castro-Ansaldo tr. Heymans (0-7), 19’ m. Malaspina tr. Thomson (7-7), 24’ c.p. Heymans (7-10), 30’ m. Thomson (12-10), 34’ m. Sperandio (12-15); s.t. 48’ c.p. Heymans (12-18), 51’ m. Ferrario tr. Sante (19-18), 55’ c.p. Heymans (19-21), 63’ c.p. Heymans (19-24), 65’ c.p. Sante (22-24), 74’ m. Uncini (27-24).

FEMI-CZ Rovigo: Gesi; Vaccari, Diederich Ferrario (cap.), Moscardi (63’ Uncini), Lertora; Thomson (48’ Sante), Oliver (51’ Krsul); Casado Sandri, Ortis (79’ Malaspina), Malaspina (67’ Meggiato); Steolo, Ciampolini (51’ Fourcade); Swanepoel (41’ Tripodo), Cadorini (59’ Leccioli), Sanavia (48’ Bolognini). All. Giazzon.

Rugby Vicenza: Sperandio; Douglas-Maccari (45’ Chimenti-Borrell- 55’ Douglas-Maccari), Castro-Ansaldo (5’ Filippetto), Leaupepe, Coppo; Perello-Alvarez, Panunzi; Vunisa, Barbi, Pretz (65’ Ferrari); Gomez (70’ Parolo), Sottana; Avila-Recio (75’ Bettinelli), Ferrara (55’ Chimenti-Borrell), Zago. All. Cavinato.

Arb. Clara Munarini. AA1 Matteo Locatelli, AA2 Federico Boraso. TMO Alex Frasson.

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 1/3, Sante (FEMI-CZ Rovigo) 2/3; Heymans (Rugby Vicenza) 5/7.

Cartellini: 29’ cartellino giallo a Pretz (Rugby Vicenza), 42’ cartellino giallo a Ferrara (Rugby Vicenza), 79’ cartellino giallo a Uncini (FEMI-CZ Rovigo).

Note: Giornata soleggiata, circa 17°, presenti allo Stadio circa 1200 spettatori.

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Rugby Vicenza) 1

Player of the Match: Facundo Diederich Ferrario (FEMI-CZ Rovigo)