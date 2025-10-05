Quante posizioni guadagnano Errani/Paolini se vincono il torneo di Pechino: differenze tra ranking e Race

Sara Errani e Jasmine Paolini torneranno in campo tra poco più di un’ora per disputare la finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Pechino: le azzurre, in caso di successo rafforzeranno ulteriormente il primo posto nella Race WTA, mentre nel ranking WTA non potranno migliorare il quinto posto, che occupano a pari merito.

In caso di successo nell’ultimo atto contro la nipponica Miyu Kato e la magiara Fanny Stollár le azzurre incasserebbero 350 punti, tornando a 7195 nel ranking WTA, quota raggiunta nell’ultimo aggiornamento ufficiale, dato che sono le campionesse in carica a Pechino, mentre nella Race si porterebbero a 7125.

Va ricordato che la Race si basa sui risultati di ciascuna coppia nell’arco della stagione, dunque una tennista appare in classifica tante volte quante sono le compagne diverse con cui ha giocato, mentre il ranking si basa sui risultati che ciascuna tennista ha ottenuto nelle 52 settimane, indipendentemente dalla compagna con cui ha giocato.

RANKING WTA DOPPIO LIVE

1 Kateřina Siniaková 8625

2 Taylor Townsend 8451

3 Erin Routliffe 7725

4 Gabriela Dabrowski 7258

5 Sara Errani 6845 (7195 in caso di vittoria a Pechino)

5 Jasmine Paolini 6845 (7195 in caso di vittoria a Pechino)

7 Jeļena Ostapenko 5925

8 Veronika Kudermetova 5830

9 Elise Mertens 5630

10 Hsieh Su-Wei 5531

RACE WTA DOPPIO LIVE

1 Sara Errani / Jasmine Paolini 6775 (7125 in caso di vittoria a Pechino) (Qualificate alle Finals)

2 Kateřina Siniaková / Taylor Townsend 6290 (Qualificate)

3 Gabriela Dabrowski / Erin Routliffe 5388 (Qualificate)

4 Veronika Kudermetova / Elise Mertens 4968 (Qualificate)

5 Mirra Andreeva / Diana Shnaider 4661 (Qualificate)

6 Hsieh Su-Wei / Jeļena Ostapenko 4291

7 Asia Muhammad / Demi Schuurs 3538

8 Tímea Babos / Luisa Stefani 3315

—————————————————————————

9 Guo Hanyu / Alexandra Panova 2701

10 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 2375