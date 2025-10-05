A che ora Errani/Paolini-Kato/Stollar oggi, WTA Pechino 2025: orario, tv, canale preciso, streaming

Oggi, domenica 5 ottobre, andrà in scena la finale del doppio femminile del WTA1000 di Pechino. Sul cemento cinese Sara Errani e Jasmine Paolini affronteranno la giapponese Miyu Kato e l’ungherese Fanny Stollar, volendo riconfermare il titolo vinto l’anno scorso in questo evento e per rafforzare il ruolo di leader nella classifica mondiale di rendimento.

Un incedere super convincente per le campionesse olimpiche. L’accoppiata si è comportata splendidamente nel corso di quest’esperienza in Cina, mettendo in mostra non soltanto un’intesa speciale, ma anche un’ottima condizione fisica. Un aspetto non scontato, tenuto conto dei tanti impegni di Paolini in singolare e dell’età di Errani.

Non sarà una partita facile contro la nipponica e la magiara, anche loro specialiste del doppio e dotate da questo punto di vista. Jasmine e Sarita cercheranno di mettere in atto i loro schemi per spiazzare le rivali e fare la differenza come sono abituate, pur su una superficie come il cemento che non facilità certe situazioni di gioco.

La partita tra Errani/Paolini e Kato/Stollar, finale del doppio femminile del WTA1000 di Pechino, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 10.30 italiane (16.30 locali) e precedere l’inizio della finale del singolare femminile (non prima delle 13.00 nostrane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Arena (204) e SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ERRANI/PAOLINI-KATO/STOLLAR WTA PECHINO 2025 OGGI

Domenica 5 ottobre (orari italiani)

CAPITAL GROUP DIAMOND – Inizio 10.30

Miyu KATO JPN / Fanny STOLLAR HUN vs [2] Sara ERRANI ITA / Jasmine PAOLINI ITA

Non prima delle 13.00

[26] Linda NOSKOVA CZE vs [3] Amanda ANISIMOVA USA

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-KATO/STOLLAR WTA PECHINO 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204), SuperTennis HD

Diretta streaming: SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport