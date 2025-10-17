Quando MotoGP e F1 oggi (17 ottobre): orari prove libere e qualifiche Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

Venerdì 17 ottobre inizia l’intenso weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana memorabile. Ad Austin andranno in scena le prove libere e le sprint qualifying del GP di USA per quanto riguarda la F1, a Philipp Island spazio alle prove e alle pre-qualifiche del GP di Australia per la MotoGP.

Si preannuncia grande spettacolo sui due circuiti, dove si inizieranno a delineare i primi valori in vista del weekend che prevede le varie gare. Spazio a una sessione di prove libere per la F1 e al turno che determinerà la griglia di partenza per la Sprint Race di domani, mentre in terra oceanica si disputeranno alle prove libere e pre-qualifiche per la MotoGP, che determineranno gli ammessi al Q2 delle qualifiche di sabato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, delle prove libere e delle qualifiche di F1 e MotoGP in programma venerdì 17 ottobre. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e NOW, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO F1 E MOTOGP 17 OTTOBRE

Venerdì 17 ottobre

00.00-00.35 Moto3, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

00.50-01.30 Moto2, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

01.45-02.30 MotoGP, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

04.15-04.50 Moto3, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

05.05-05.45 Moto2, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

06.00-07.00 MotoGP, pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP

19.30-20.30 F1, prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K

23.30 F1, Sprint Qualifying – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

F1 E MOTOGP 17 OTTOBRE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

F1

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per le sprint qualifying, per gli abbonati; Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K (canale 213) per le prove libere 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.

MOTOGP

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGP (canale 208), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport per la MotoGP.

Non sono previste dirette, differite, repliche in chiaro su TV8.