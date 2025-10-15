F1, statistiche GP Usa 2025. In Texas Lewis Hamilton detta legge. È lui lo ‘Sceriffo’ di Austin!

Il Circuit of the Americas di Austin si prepara a ospitare il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 per la tredicesima volta. L’autodromo edificato in Texas, apparso sulla scena della massima categoria automobilistica nel 2012, sta dunque diventando uno dei contesti più utilizzati dal Circus in terra statunitense.

Solamente due località americane hanno organizzato più gare valevoli per il Mondiale di F1. Watkins Glen si è issato a quota 20, essendo stato ininterrottamente inserito in calendario dal 1961 al 1980. Inoltre Indianapolis ha ospitato 19 competizioni iridate, seppur con “la tara” di 11 edizioni della 500 miglia considerate parte integrante del campionato.

Il tracciato di Austin ha due tratti distintivi. Il tornante al termine del rettilineo di partenza, al quale si arriva dopo una ripida salita, che “lancia” poi verso il cosiddetto snake, una sequenza di veloci cambi di direzione ispirata alle curve Maggots-Becketts-Chapel di Silverstone.

I NUMERI DI AUSTIN

Pilota con più vittorie: Lewis HAMILTON (5)

Il britannico ha trionfato nel 2012, 2014, 2015, 2016 e 2017.

Pilota con più pole position: Lewis HAMILTON (3)

L’inglese è stato il più rapido nel 2016, 2017, 2018.

Piloti in attività con almeno una vittoria ad Austin.

5 – HAMILTON Lewis (2012, 2014, 2015, 2016, 2017)

3 – VERSTAPPEN Max (2021, 2022, 2023)

1 – LECLERC Charles (2024)

Piloti in attività con almeno una pole position ad Austin.

3 – HAMILTON Lewis (2016, 2017, 2018)

1 – VERSTAPPEN Max (2021)

1 – SAINZ Carlos Jr. (2022)

1 – LECLERC Charles (2023)

1 – NORRIS Lando (2024)

Piloti in attività già saliti sul podio di Austin.

9 (5-3-1) – HAMILTON Lewis

6 (3-1-2) – VERSTAPPEN Max

2 (1-0-1) – LECLERC Charles

2 (0-1-1) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – ALONSO Fernando

Team con più vittorie: MERCEDES (5)

Le Frecce d’Argento si sono imposte con Lewis Hamilton (2014, 2015, 2016, 2017) e Valtteri Bottas (2019).

Team con più pole position: MERCEDES (6)

La Casa di Stoccarda è stata la più rapida in qualifica con Nico Rosberg (2014, 2015), Lewis Hamilton (2016, 2017, 2018) e Valtteri Bottas (2019).

Team in griglia con vittorie ad Austin.

5 – Mercedes

4 – Red Bull

2 – Ferrari

1 – McLaren

Team in griglia con pole position ad Austin.

6 – Mercedes

3 – Red Bull

2 – Ferrari

1 – McLaren

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

– In 5 occasioni (41,7%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 10 occasioni (83,3%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Il pilota peggio qualificato ad aver vinto nel Circuit of the Americas è Max Verstappen scattato dalla sesta casella nel 2023.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

HAMILTON Lewis

McLaren (2012); Mercedes (2014, 2015, 2016, 2017).

EXTRA

Lewis Hamilton ha vinto 6 volte il Gran Premio degli Stati Uniti. Alle cinque affermazioni di Austin, bisogna aggiungere il trionfo nell’ultima edizione andata in scena a Indianapolis nell’ormai lontano 2007.