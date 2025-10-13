MotoGP, GP Australia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Dal 17 al 19 ottobre andrà in scena sul circuito di Phillip Island, in Australia, il diciannovesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sui saliscendi australiani lo spettacolo non mancherà di certo, in uno dei contesti più affascinanti del calendario iridato. Con l’oceano sullo sfondo, la pista aussie è tra le più belle da vedere, ma anche tra le più complicate da affrontare.

Un tracciato che richiede moltissimo in termini di percorrenza, coi piloti che dovranno fare i conti anche con folate di vento tali da andare a sballottare il proprio equilibrio in sella. Nella classe regina, come è noto, i giochi sono fatti. Marc Marquez, sulla Ducati ha vinto il titolo. L’iberico, però, non ci sarà. La caduta di Mandalika (Australia) ha avuto delle conseguenze e niente week end in Australia e in Malesia per lui.

Sarà interessante, quindi, capire quali saranno gli equilibri. Francesco Bagnaia è reduce da un bruttissimo fine-settimana in Indonesia e vedremo se in Australia avrà le stesse sensazioni del Giappone. Con l’assenza di Marc, i nomi dei possibili vincitori si allarga.

Il GP d’Australia, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP, sarà trasmesso in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle qualifiche delle tre classi e la differita delle gare delle tre categorie. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre qualifiche e la differita delle tre corse domenicali, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

GP AUSTRALIA MOTOGP 2025

Venerdì 17 ottobre (orari italiani)

Ore 00.00-00.35 Moto3, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 00.50-01.30 Moto2, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 01.45-02.30 MotoGP, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 04.15-04.50 Moto3, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 05.05-05.45 Moto2, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 06.00-07.00 MotoGP, Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 23.40-00.10, Moto3, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Sabato 18 ottobre (orari italiani)

Ore 00.25-00.55, Moto2, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 01.10-01.40, MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 01.50-02.05, MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 02.15-02.30, MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 03.45-04.00, Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.10-04.25, Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 04.40-04.55, Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 05.05-05.20, Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 06.00, MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 19 ottobre (orari italiani)

Ore 00.40-04.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 02.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 03.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

Ore 05.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208)

