F1, GP USA 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

Siamo pronti per vivere un fine settimana di capitale importanza per l’intera stagione della Formula Uno. Stiamo parlando, ovviamente, del weekend del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2025. Si gareggerà come al solito sullo splendido tracciato denominato COTA – Circuit of the Americas di Austin, Texas, e siamo ai nastri di partenza di una tre-giorni dal peso specifico indicibile, anche perchè, giova ricordarlo, vedremo anche la penultima Sprint Race del campionato. In poche parole, weekend rapidissimo con poche chance di modificare la vettura e punti pesanti.

Qual è la situazione in classifica generale? Oscar Piastri sbarca negli Stati Uniti con 336 punti e 22 lunghezze di margine sul compagno di scuderia Lando Norris, mentre Max Verstappen è terzo a 63 e pronto a vendere cara la pelle fino alla fine della stagione.

Quale sarà il programma del weekend? Si inizierà nella serata di venerdì 17 ottobre alle ore 19.30 italiane (le ore 12.30 locali) con la prima sessione di prove libere, quindi alle ore 23.30 si inizierà subito con la Sprint Qualifying che andrà a comporre lo schieramento di partenza della Sprint Race di sabato alle ore 19.00. Successivamente alle ore 23.00 sarà la volta delle qualifiche vere e proprie in vista della gara di domenica alle ore 21.00.

Come seguire l’evento in tv? Il fine settimana del Gran Premio degli Stati Uniti si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 del digitale terrestre) saranno disponibili qualifiche, Sprint Race e gara in diretta live ed in chiaro. In streaming si potrà vedere su NOW, SkyGO e tv8.it che trasmetterà la programmazione di TV8. Su OA Sport, come sempre, potrete seguire la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP USA 2025 F1 (orari italiani)

Venerdì 17 ottobre

Ore 19.30-20.30 Prove libere 1

Ore 23.30-00.14 Sprint Qualifying

Sabato 18 ottobre

Ore 19.00-19.30 Sprint Race

Ore 23.00-00.00 Qualifiche

Domenica 19 ottobre

Ore 21.00 Gran Premio degli Stati Uniti