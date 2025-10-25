MotoGP, Franco Morbidelli: “Ottimo inizio di giornata, un terzo posto che conferma i passi in avanti”

Franco Morbidelli è soddisfatto dopo aver concluso al terzo posto le qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang, infatti, il pilota del team Ducati Pertamina VR46 ha centrato una prima fila di grande importanza al termine delle qualifiche odierne e si prepara nel migliore dei modi, quindi, per la Sprint Race odierna (il via alle ore 09.00 italiane) e per la gara lunga di domani.

La pole position è andata a Francesco Bagnaia che ha messo a segno un ottimo 1:57.001 con appena 16 millesimi di vantaggio su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo proprio Franco Morbidelli a 158. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 194, quinto Pedro Acosta a 362, sesto Fermin Aldeguer a 438, mentre è settimo Joan Mir a 439. Chiude all’ottavo posto Fabio Di Giannantonio a 521 millesimi, nono Johann Zarco a 530, quindi decimo Alex Rins a 944.

Al termine della Q2 il pilota romano ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Che dire? Un grande inizio di sabato e, nel complesso, di fine settimana per noi. Questo terzo tempo conferma che abbiamo lavorato bene e stiamo continuando a farlo. Sono contento soprattutto del passo in avanti che abbiamo messo in atto tra Phillip Island e Sepang”.

Ultima battuta sulla gara su distanza ridotta che vedremo oggi: “Sicuramente posso dire di avere un buon feeling con la mia moto. Partire in prima fila è un ottimo viatico ma avere la moto davvero tra le mani è ancor più importante in ottica passo gara”.