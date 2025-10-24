MotoGP, Marco Bezzecchi: “Ho faticato più del previsto. Proverò a sfruttare la Q1 a mio favore”

Marco Bezzecchi ha poca voglia di sorridere dopo le pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sulla pista di Sepang, dominata da nuvoloni neri e qualche goccia di pioggia proprio nelle battute conclusive, il pilota del team Aprilia ha compiuto un deciso passo indietro rispetto ai fasti di Mandalika e Phillip Island, mancando la top10 e fermandosi in una deludente 15a posizione che domani lo costringerà a passare dalla Q1 al momento delle qualifiche.

Il miglior tempo della sessione è stato messo a segno da Pedro Acosta, che ha fatto fermare i cronometri sull’1:57.559 con appena 19 millesimi su Johann Zarco, mentre è terzo Jack Miller a 281. Quarta posizione per Joan Mir a 295 millesimi, quinta per Fabio Quartararo a 309, mentre in sesta troviamo Fabio Di Giannantonio a 480. Settimo tempo per Franco Morbidelli a 482 millesimi dalla vetta, quindi ottavo per Pol Espargarò a 496, nono per Alex Marquez a 498 mentre completa la top10 Alex Rins a 558. Si ferma in 12a posizione Pecco Bagnaia a 647 mentre è addirittura 15° Marco Bezzecchi a 801.

Al termine del venerdì sulla pista malese, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni: “Sicuramente le condizioni non hanno aiutato, ma quelle erano uguali per tutti alla fine. Purtroppo ho faticato un po’ di più rispetto agli scorsi venerdì e non siamo a postissimo, però domani abbiamo del tempo per cercare di migliorare e cercheremo di sfruttare la Q1 a nostro favore. E’ una bega, ma dobbiamo cercare di trasformarla in una cosa a nostro vantaggio, però non siamo ancora a postissimo. Dove ci sono problemi? Un po’ dappertutto, ma soprattutto nel T4, perché l’ultima curva non è semplice per via del banking e non ho ancora capito come interpretarla al meglio e come sistemare la moto, quindi dobbiamo cercare di migliorare”. (Fonte: Motorsport.com).

Marco Bezzecchi prosegue nel suo racconto: “La pista non è velocissima, mentre ai test si girava molto più forte di passo, quindi ci può stare che oggi abbiamo faticato un pochino. Le sensazioni sono simili, ma con la pista in condizioni molto peggiori, quindi secondo me il nostro miglioramento è stato buono. E’ chiaro che al momento non è bastato per andare direttamente in Q2, ma domani proveremo a svoltare il weekend. Dal mio punto di vista non sono ancora a posto, sto un pelo meglio, ma oggi non abbiamo girato tantissimo con il fatto che ha piovuto sia stamattina che pomeriggio. Probabilmente però toccherà prendere un po’ di antidolorifici domani”.