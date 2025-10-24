MotoGP, Francesco Bagnaia: “Peccato per il finale delle pre-qualifiche. Il mio problema non è Marquez…”

Dopo l’illusione della FP1 per Francesco Bagnaia è arrivato il ritorno sulla terra delle pre-qualifiche del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sulla pista di Sepang, infatti, Pecco non è andato oltre la 12a posizione, mancando di nuovo la top10 e complicando quindi il suo fine settimana. Domani, infatti, il pilota del team Ducati Factory sarà costretto a partire dalla Q1 al momento delle qualifiche.

Pedro Acosta ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1:57.559 con 19 millesimi di vantaggio su Johann Zarco, mentre è terzo un ritrovato Jack Miller a 281. Quarta posizione per Joan Mir a 295 millesimi, quinta per Fabio Quartararo a 309, mentre in sesta troviamo Fabio Di Giannantonio a 480. Settimo tempo per Franco Morbidelli a 482 millesimi dalla vetta, quindi ottavo per Pol Espargarò a 496, nono per Alex Marquez a 498 mentre completa la top10 Alex Rins a 558. Si ferma in 12a posizione, come detto, Pecco Bagnaia a 647 millesimi dalla vetta, mettendo in mostra un T4 davvero complicato, nel quale perde larga parte del suo distacco.

Al termine del venerdì sulla pista malese, il pilota due volte campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “La situazione oggi è stata strana. Ero partito bene poi con il passare del tempo ho visto come la moto perdesse in alcuni punti. Quando non si ha feeling non è che si giri 4 secondi più lenti degli altri. Anche solo un decimo a curva fa una differenza mostruosa. Sicuramente se riuscissi a essere migliore in percorrenza all’anteriore cambierebbe tutto. Oggi ho mancato la top10 anche perché al termine delle pre-qualifiche c’è stato un po’ di caos con il meteo. Nel T4 fatico ed è dovuto al fatto che non riesco ad aprire il gas come vorrei nelle curve 14 e 15. Non ho trazione per colpa dell’ingresso in quelle curve e, dato che precedono rettilinei, si complica la situazione”.

Il pilota nativo di Torino prosegue nel suo racconto: “Ho mancato di poco la top10 ma, dopo gli ultimi due weekend complicatissimi, era difficile pensare di poterla raggiungere. Ad ogni modo abbiamo compiuto un passo in avanti con la moto ed in entrambi i turni eravamo quasi sempre davanti. Domani mi attende una Q1 importante e non semplice, spero di migliorare il pacchetto per uscirne in maniera tranquilla”.

Un aspetto particolare di questa parte del campionato vede Bagnaia guidare bene una sola moto, con la seconda che appare inguidabile per colpa di vibrazione clamorose, come accaduto anche oggi: “La situazione è oggettivamente peggiorata dopo la Sprint Race del Gran Premio d’Austria. Fatichiamo a risolvere questo problema. I test di Valencia? Sicuramente saranno importanti ma voglio migliorare in queste ultime gare. Per il resto penseremo più avanti”.

Ultima battuta su Marc Marquez. Il suo approdo nel team ha complicato la vita di Pecco? La sua risposta è netta: “Da questo punto di vista posso dire qualsiasi cosa che poi sta alla gente credermi o no. Diciamo che ero in difficoltà quando c’era Marc e lo sono anche ora che non c’è. I miei problemi sono altri”.