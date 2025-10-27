MotoGP, promossi e bocciati GP Malesia 2025. Aprilia respinta, Bagnaia passa nonostante la sfortuna

Il Gran Premio di Malesia di MotoGP ha visto Alex Marquez conquistare la vittoria e – con essa – la sicurezza del secondo posto in classifica generale. Lui è il personaggio principale dell’edizione 2025 di Sepang, ma in generale chi sono stati i promossi e i bocciati?

PROMOSSI

MARQUEZ Alex (Ducati Gresini) – Suggella la certezza matematica del ruolo di vice-Campione del Mondo, completando il trionfo di famiglia. Sabato si è inchinato a Francesco Bagnaia nella Sprint, ma domenica non ha avuto rivali. È stato lui a sfruttare nel migliore dei modi l’occasione propizia. Terza vittoria della carriera e della stagione. Quella “della vita”.

BAGNAIA Francesco (Ducati) – Si merita la promozione perché questo fine settimana si è espresso ai livelli che gli competono. Nella Sprint è tornato quello vero e nel GP avrebbe certamente chiuso sul podio se non fosse stato per la foratura patita al posteriore nel finale. Le gomme sono state la sua croce, perché verosimilmente la scelta di montare mescola media all’anteriore gli ha impedito di esprimersi come ventiquattro ore prima. Comunque, non sarebbe cambiato nulla.

ACOSTA Pedro (Ktm) – Prima o poi un benedetto Gran Premio lo vincerà! Non avere a disposizione una Ducati, nell’epoca corrente, è un handicap. Lui fa il massimo con il materiale a disposizione, anzi forse anche qualcosa in più. Le altre KTM faticano a lasciare tracce sugli schermi radar, lui vola spesso a quote irraggiungibili dai compagni di marca. Occhio, perché non è lontanissimo dal terzo posto in classifica generale, anche se sarà difficile recuperare 31 punti a Marco Bezzecchi e 26 a Francesco Bagnaia in due weekend.

MORBIDELLI Franco (Ducati VR46) – Due quarti posti che gli valgono 19 punti e gli consentono di riscavalcare il compagno di box Fabio Di Giannantonio nel Mondiale. Deciso, tanto da prendersi qualche impropero da Fabio Quartararo, ma bravo. Essere il migliore del Team VR46 è una questione d’orgoglio e questo round va al più esperto dei due romani.

BOCCIATI

APRILIA – Sepang rappresenta una vera e propria bocciatura per la RS-GP, passata dal dominio australiano all’anonimato malese. C’è stato poco da fare per tutti i piloti della Casa di Noale, Marco Bezzecchi compreso. Un weekend pessimo che fa da contraltare a quello trionfale di Phillip Island e, soprattutto, è indice di come ci sia ancora tanto lavoro da svolgere per rendere la moto competitiva sempre e comunque, rispettano una prerogativa essenziale per puntare all’Iride.

ZARCO Johann (Honda LCR) – In un fine settimana in cui Honda si fregia del podio con Joan Mir, lui sparisce. La continuità di rendimento non è mai stato il suo punto forte, però la flessione è marcata. Troppo, perché dopo i fasti primaverili è precipitato nell’oblio. Dopo Donington non è più arrivato fra i primi otto, entrando una volta sola fra i migliori undici. E non ha più l’alibi di una RC213V poco competitiva…