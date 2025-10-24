Risultati e classifica MotoGP, GP Malesia 2025: tempi pre-qualifiche. Acosta leader, Bagnaia e Bezzecchi fuori dalla top10

Grande equilibrio e tante sorprese a Sepang nelle pre-qualifiche del Gran Premio della Malesia 2025, valevole come ventesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Pedro Acosta è stato sostanzialmente l’unico dei big a brillare, realizzando il miglior tempo del venerdì in 1’57″559 con la sua KTM e precedendo di soli 19 millesimi la Honda LCR di un redivivo Johann Zarco.

Bilancio positivo per Yamaha, che piazza addirittura tre moto in top10 con Jack Miller terzo, Fabio Quartararo quinto e Alex Rins decimo nonostante una caduta nel finale. Avanzano direttamente in Q2 anche la Honda ufficiale di Joan Mir, la KTM del collaudatore Pol Espargarò e le Ducati di Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli e Alex Marquez.

Missione fallita invece per gli azzurri più attesi alla vigilia, con Francesco Bagnaia 12° sulla Ducati e Marco Bezzecchi addirittura 15° con l’Aprilia pasticciando un po’ troppo nei time-attack conclusivi. Dovranno passare dall’imbuto del Q1 anche Luca Marini, 11° con la Honda a 62 millesimi dalla qualificazione, e soprattutto Fermin Aldeguer 13° con la Ducati Gresini dopo aver primeggiato nella FP1.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP MALESIA MOTOGP 2025

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’57.559 16 18 336.4

2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1’57.578 16 17 0.019 0.019 333.3

3 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’57.840 19 20 0.281 0.262 334.3

4 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 1’57.854 17 18 0.295 0.014 336.4

5 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’57.868 15 15 0.309 0.014 331.2

6 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’58.039 18 18 0.480 0.171 333.3

7 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 1’58.041 15 17 0.482 0.002 332.3

8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’58.055 17 18 0.496 0.014 335.4

9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’58.057 18 19 0.498 0.002 333.3

10 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 1’58.117 16 17 0.558 0.060 334.3

11 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’58.179 19 20 0.620 0.062 335.4

12 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’58.206 17 17 0.647 0.027 332.3

13 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’58.279 3 15 0.720 0.073 329.2

14 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’58.300 15 15 0.741 0.021 332.3

15 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’58.360 19 20 0.801 0.060 335.4

16 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’58.581 13 18 1.022 0.221 330.2

17 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’58.739 18 19 1.180 0.158 334.3

18 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’58.776 19 20 1.217 0.037 331.2

19 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’58.953 15 17 1.394 0.177 336.4

20 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda LCR HONDA 1’58.964 17 18 1.405 0.011 331.2

21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’59.252 17 18 1.693 0.288 331.2

22 51 Michele PIRRO ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’59.741 18 19 2.182 0.489 331.2

23 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1’59.974 11 15 2.415 0.233 326.2