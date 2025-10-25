Francesco Bagnaia si desta ed è in pole a Sepang: “Ho capito come guidare la moto”

Sorride, ma rimane con i piedi ben saldi al terreno, Francesco Bagnaia, dopo aver conquistato la pole position del Gran Premio di Malesia, ventesimo e terzultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Sepang il pilota del team Ducati Factory ha messo in scena una qualifica eccellente, passando dalla Q1. Nella Q2, invece, ha saputo mettere insieme un giro quasi perfetto, andandosi a prendere una prima posizione dal peso specifico notevole.

Francesco Bagnaia ha stampato un ottimo 1:57.001 con 16 millesimi su Alex Marquez, mentre al terzo posto troviamo Franco Morbidelli a 158. Quarta posizione per Fabio Quartararo a 194, quinto Pedro Acosta a 362, sesto Fermin Aldeguer a 438, mentre è settimo Joan Mir a 439. Chiude all’ottavo posto Fabio Di Giannantonio a 521 millesimi, nono Johann Zarco a 530, quindi decimo Alex Rins a 944.

Al temine delle qualifiche odierne, il pilota due volte campione del mondo della classe regina ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Ieri avevo detto che era stato solo per colpa di un mio errore non essere passato alla Q2 direttamente. A questo punto ho cercato di sfruttare questa Q1 per avere un piccolo vantaggio nella caccia alla pole position. Abbiamo fatto una piccola modifica prima del via delle qualifiche e direi che mi ha aiutato ulteriormente. Sto faticando a inserire la moto ed a farla girare, ma più o meno abbiamo capito la strada da prendere con la moto su questa pista”.

Pecco Bagnaia analizza poi il comportamento della sua moto in vista della Sprint Race: “Stamattina abbiamo fatto delle prove nella FP2 cercando di fare più giri. Non sono riuscito a essere molto costante perchè avevo bisogno della modifica che abbiamo poi fatto. Ho provato la soft ed era fondamentale ma, nel complesso, la pista è più “amica” di quelle precedenti”.