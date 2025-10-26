MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho forato al 12° giro, impossibile sapere come sarebbe andato il finale”

Terzo “zero” consecutivo in gara per Francesco Bagnaia, che si è fermato a pochi giri dal traguardo per una foratura mentre si trovava saldamente in zona podio nel Gran Premio della Malesia 2025 di MotoGP. Un episodio veramente sfortunato che non cancella però le buone prestazioni messe in evidenza da Pecco nel weekend di Sepang, soprattutto con la pole position ed il successo nella Sprint, dopo l’incubo di Mandalika e Phillip Island.

“Il mio primo pensiero va a Rueda e Dettwiler che sicuramente non se la stanno passando bene. Abbiamo avuto comunicazioni ufficiali su Rueda ma non ancora per Dettwiler, speriamo il meglio. C’è da dire che è stato uno spavento davvero grosso, iniziare la giornata in questo modo non è il massimo. Soprattutto per i ragazzi della Moto3 partire per una gara dopo aver visto una cosa del genere non è il massimo. Incrociamo le dita sperando che vada tutto bene e che arrivino buone notizie“, le prime parole del torinese ai microfoni di Sky Sport facendo riferimento al terribile incidente avvenuto in Moto3 tra due piloti.

“In queste situazioni ti rendi conto che i problemi come il mio passano in secondo piano. Io ho forato al dodicesimo giro e poi man mano la gomma dietro ha perso pressione. Onestamente pensavo di non essere riuscito a gestire bene la gomma, perché di colpo avevo poco grip e stava peggiorando troppo rapidamente. Purtroppo queste sono le gare, può succedere“, dichiara Bagnaia.

“Abbiamo fatto un bel lavoro, ma non siamo riusciti a chiuderlo nel migliore dei modi. Stavo cercando di gestire il gap su Alex, ma su come sarebbe andato il finale non si può dire niente. Vediamo come andrà la prossima gara: questo weekend è stato positivo per diverse situazioni, cercheremo di portare avanti il lavoro fatto. Non voglio portarmi troppo avanti, a Portimao c’è bisogno di molta stabilità, vedremo“, aggiunge il tre volte campione del mondo.