MotoGP, Bezzecchi dopo la pole a Mandalika: “Fatto step in avanti, non sarà facile gestire le gomme”

Semplicemente straripante. Un Marco Bezzecchi formato extralusso ha conquistato con ampio merito la pole position in quel di Mandalika, località che ospita questo fine settimana il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP.

Prova a dir poco sontuosa quella del “Bezz” che, nella fattispecie, ha regolato di ben 0.398 la Gresini di Fermin Aldeguer e di 0.452 la Trackhouse MotoGP Team di Raul Fernandez in una sessione molto particolare, contrassegnata dall’assenza dalle posizioni che contano delle Ducati ufficiali di Marc Marquez, nono, e Francesco Bagnaia, addirittura sedicesimo.

Una volta arrivato al parco chiuso, il romagnolo ha commentato quanto fatto: “Sono contento, è andata bene sia stamattina che oggi – ha detto Bezzecchi ai microfoni di Sky Sport Italia – Anche se a livello di passo siamo tutti abbastanza vicini. Sono molto contento perché speravo di riuscire a fare uno step dal venerdì al sabato, cosa che non mi era riuscita in Giappone. Ero quindi super concentrato, lo sono ancora per oggi pomeriggio e soprattutto per domani“.

Il pilota ha poi chiosato: “Sprint? Non sarà semplice, bisognerà subito cercare di fare un buon ritmo, questo è chiaro, e di gestire le gomme: qui non è facile perché la pista è calda, quindi bisogna stare attenti a non esagerare con la temperatura”.