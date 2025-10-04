GP IndonesiaMotoGP
Moto2: Gonzalez si impone nella FP2 a Mandalika, lontani Vietti ed Arbolino
Manuel Gonzalez detta legge nell’ultima sessione di prove libere in quel di Mandalika, circuito internazionale che sta ospitando questo weekend il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto2. Altra ottima performance per l’attuale leader della classifica piloti, il quale ha mandato un forte segnale agli avversari in vista delle qualifiche.
Il pilota spagnolo arruolato tra le fila della Liqui Moly Dynavolt Intact GP nello specifico ha segnato 1:32.597, rifilando 0.308 a Diogo Moreira (Italtrans Racing Team), secondo davanti a Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), terzo a +0.362.
Quarto posto poi per la Fantic Racing di Barry Baltus, quarto a 0.365 precedendo Alex Escrig (KLINT Forward Factory Team), quinto a +0.452, e Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team), sesto a +0.456. Ancora lontano Aron Canet (Fantic Racing), ottavo a 0.502.
Lontani invece i due centauri italiani. Il migliore in tal senso è stato Celestino Vietti (SpeedRS Team), solo quattordicesimo con un gap di +0.802; più distante invece Tony Arbolino (BLU CRU Parma Yamaha Moto2), il quale non è andato oltre la diciottesima moneta con +1.008.