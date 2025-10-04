GP IndonesiaMotoGP
MotoGP, uno stratosferico Bezzecchi conquista la pole a Mandalika. Bagnaia si ferma in Q1
La luce ed il buio. Da una parte uno stratosferico Marco Bezzecchi che si prende una pole position dominando in lungo ed in largo, dall’altro un Francesco Bagnaia che non passa il taglio al Q1, sprofondando così nuovamente nell’oscurità. Si sono chiuse con questo contrasto netto le qualifiche valide per il GP di Indonesia, diciottesimo appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di MotoGP in scena questo fine settimana sul tracciato di Mandalika.
Semplicemente ingiocabile “Bezz” che, ancora una volta, ha dimostrato sulla sua Aprilia di avere qualcosa in più rispetto alla concorrenza rivelandosi l’unico del lotto ad essere sceso sotto la soglio del minuto e ventotto secondi, rifilando ben 0.398 ad un sorprendente Fermin Aldeguer, secondo con l’unica Ducati che sembra performare in queste latitudini, quella del team Gresini. In prima fila anche Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team), terzo con un gap di +0.452 rispetto al primo della classe.
Seconda fila poi per la Yamaha di Alex Rins, quarto a +0.504 precedendo la KTM di Pedro Acosta, quinto a +0.511, oltre che la Honda di Luca Marini, sesto a +0.681. Più indietro invece la seconda Gresini di Alex Marquez, settimo a +0.909 condividendo la terza fila con Fabio Quartararo (Yamaha), ottavo a +0.939, e con la Ducati ufficiale del neo Campione del Mondo Marc Marquez, nono a +0.941 dopo essere passato in Q1 alle spalle di Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), undicesimo nel secondo segmento a +1.052.
Sprofonda nuovamente nel buio invece” Pecco” Bagnaia che, durante il Q1, non ha mai trovato il giusto feeling, trovando soltanto la sedicesima piazza complessiva. Eloquenti le parole del piemontese una volta entrato ai box prima dell’ultimo giro lanciato: “Non funziona niente“. Perfetta fotografia di un fine settimana partito fin dalle prime battute con il piede sbagliato.